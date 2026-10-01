Octubre Rosa

Provincia fortalece controles preventivos de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años

Este mes está dedicado a promover el acceso al diagnóstico precoz, como parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Salud todo el año. Habrá charlas, caminatas y estudios, en los efectores de la salud pública santafesina. Las mujeres mayores de 40 años, que concentran el 62 % de los casos.