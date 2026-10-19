La siesta de Vera se tiñó de rosa con una caravana de bicicletas que recorrió las calles de la ciudad para promover la prevención del cáncer de mama. La propuesta, impulsada por el grupo “Biciabuelas y más”, se desarrolló en el marco de Octubre Rosa y combinó actividad física, participación comunitaria y espacios de información y concientización.
"Biciabuelas y más" reunió a la comunidad de Vera en una jornada de prevención
La agrupación “Biciabuelas y más” organizó una jornada en el marco de Octubre Rosa, con un recorrido urbano de casi 18 kilómetros, actividades recreativas y charlas de concientización. La iniciativa reunió a ciclistas de distintas edades y contó con el acompañamiento de vecinos de la ciudad.
La iniciativa tuvo como una de sus promotoras a Fany Fincze, quien explicó que la actividad, realizada por segundo año consecutivo, fue planificada en detalle y superó las expectativas de sus organizadoras.
Según señaló, el ciclismo fue el punto de partida para ampliar la convocatoria e integrar a personas que se sintieron motivadas por el objetivo de la jornada. Además, destacó el acompañamiento recibido y los presentes que se entregaron a quienes participaron.
Una caravana de casi 18 kilómetros por las calles de Vera
La actividad comenzó en el Paseo Ferroviario con una clase de zumba para preparar el cuerpo antes de iniciar el recorrido. Luego, las bicicletas avanzaron por distintos sectores de la ciudad en una caravana que se extendió por casi 18 kilómetros.
El buen tiempo acompañó la propuesta y permitió que la jornada se desarrollara en un clima de alegría y participación. A lo largo del trayecto, los vecinos saludaron el paso de las ciclistas y, en algunos casos, se acercaron para brindar asistencia.
Uno de los aspectos destacados fue la presencia de numerosos niños, incluidos algunos de muy corta edad, que participaron con sus propias bicicletas y completaron el recorrido sin mayores inconvenientes. Su incorporación aportó un componente familiar a una actividad que buscó involucrar a toda la comunidad.
Zumba, yoga y testimonios para promover la prevención
Al regresar al Paseo Ferroviario, los participantes compartieron una clase de yoga y escucharon testimonios y exposiciones de profesionales vinculadas con la temática. La programación concluyó con música y baile, en un cierre que combinó recreación y concientización.
La propuesta se enmarcó en Octubre Rosa, una campaña que busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y promover el acceso a información sobre los controles y cuidados de la salud.
De esta manera, la jornada articuló el ejercicio físico con un mensaje de prevención, aprovechando la convocatoria del grupo para acercar la temática a distintos sectores de la población.
El compromiso colectivo detrás de la iniciativa
Fincze también destacó la unidad que caracteriza al grupo “Biciabuelas y más” y el apoyo permanente de las familias de sus integrantes. Según explicó, las organizadoras afrontaron con recursos propios los gastos que demandó la actividad y cumplieron con los requisitos necesarios para su realización.
Al evaluar la experiencia, manifestó su satisfacción por la respuesta de la comunidad y señaló que el resultado las alienta a continuar impulsando proyectos similares.
La bicicleteada dejó así una jornada de participación y encuentro en Vera, con el rosa como símbolo de una causa que convoca a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención.