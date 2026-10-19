Octubre Rosa

"Biciabuelas y más" reunió a la comunidad de Vera en una jornada de prevención

La agrupación “Biciabuelas y más” organizó una jornada en el marco de Octubre Rosa, con un recorrido urbano de casi 18 kilómetros, actividades recreativas y charlas de concientización. La iniciativa reunió a ciclistas de distintas edades y contó con el acompañamiento de vecinos de la ciudad.