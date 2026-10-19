Desde Felicia y Pilar

Las Colonias llevó su música al Encuentro Nacional de Bandas en Rosario

Las escuelas de Felicia y Pilar participaron del VII Encuentro Nacional de Bandas, junto a músicos de Franck, San Carlos Norte y Esperanza. La presentación del Programa de Bandas Civiles Comunitarias de Santa Fe formó parte de una convocatoria que reunió a más de 700 intérpretes frente al Monumento Nacional a la Bandera.