El talento musical del departamento Las Colonias tuvo su lugar en Rosario, donde el pasado sábado 17 de octubre se realizó el VII Encuentro Nacional de Bandas. La jornada, organizada por la Municipalidad de Rosario y la Asociación Argentina de Directores de Bandas, convocó a 17 agrupaciones civiles, infantiles, juveniles y militares en un espacio de intercambio artístico y celebración de la música.
Las Colonias llevó su música al Encuentro Nacional de Bandas en Rosario
Las escuelas de Felicia y Pilar participaron del VII Encuentro Nacional de Bandas, junto a músicos de Franck, San Carlos Norte y Esperanza. La presentación del Programa de Bandas Civiles Comunitarias de Santa Fe formó parte de una convocatoria que reunió a más de 700 intérpretes frente al Monumento Nacional a la Bandera.
La representación santafesina estuvo a cargo del Programa de Bandas Civiles Comunitarias, con la participación de la Escuela Banda Civil de Felicia y la Escuela Ensamble Comunal de Vientos de Pilar. Ambas formaciones contaron también con músicos de Franck, San Carlos Norte y Esperanza, bajo la dirección del maestro Julián Ovando Salemi.
La presentación permitió mostrar el trabajo de formación musical que se desarrolla en distintas localidades de la región y puso de relieve la importancia de las propuestas colectivas para promover el aprendizaje, la participación y el acceso a la cultura.
Una propuesta que integró distintos estilos musicales
La participación de Las Colonias incorporó, además, la actuación del Trío de Jazz de Marcelo Cornut y de la solista Inés Abero, invitados por el Programa de Bandas Civiles Comunitarias. La presencia de estos artistas amplió el intercambio entre las agrupaciones y permitió vincular diferentes formaciones y lenguajes musicales en una misma propuesta.
El encuentro reunió a músicos de distintas edades y procedencias, en una jornada que tuvo como escenario uno de los espacios emblemáticos de Rosario. La convocatoria de más de 700 intérpretes reflejó la dimensión de una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre las bandas y a compartir experiencias musicales de diferentes puntos del país.
Un cierre cargado de simbolismo frente al Monumento a la Bandera
Uno de los momentos centrales de la jornada se produjo cuando el director invitado Nelson Castro condujo las interpretaciones de Mi Bandera y la Marcha de San Lorenzo. Cientos de instrumentistas participaron de ambas obras frente al Monumento Nacional a la Bandera, en un cierre de fuerte significado histórico y simbólico.
La actuación conjunta reunió a las distintas agrupaciones en torno a un repertorio vinculado con la identidad nacional y marcó uno de los pasajes más destacados de esta séptima edición del encuentro.
Formación musical, inclusión y desarrollo cultural
Con más de 25 años de trayectoria en la formación musical, Julián Ovando Salemi impulsa una metodología que combina la enseñanza instrumental colectiva, la formación y la terminalidad artística. Desde esta perspectiva, las bandas civiles comunitarias no se limitan a la interpretación musical, sino que también funcionan como espacios de aprendizaje, inclusión, construcción de ciudadanía y desarrollo cultural.
La participación en Rosario puso en evidencia el alcance territorial de esta experiencia educativa, sostenida por el trabajo conjunto entre localidades y el compromiso de estudiantes, músicos y comunidades.
De esta manera, las escuelas de Felicia y Pilar, junto con los intérpretes de otras localidades de Las Colonias, llevaron la producción cultural de la región a un escenario nacional. La experiencia reafirmó el valor de las bandas comunitarias como herramientas para promover la integración, la formación artística y el crecimiento colectivo.