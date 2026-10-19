Sunchales transita los festejos por sus 140 años con una agenda de actividades que convoca a vecinos, instituciones, emprendedores y familias. Las propuestas incluyen espectáculos musicales, danzas, juegos infantiles, espacios gastronómicos y actividades recreativas, en una celebración que busca poner en valor la identidad local y el trabajo de las organizaciones de la ciudad.
El Paseo Productivo y las propuestas culturales marcan la celebración de los 140 años de Sunchales
La ciudad desarrolla una agenda especial para conmemorar su aniversario, con propuestas culturales, un Paseo Productivo que reunió a emprendedores e instituciones y un desfile previsto para este lunes. Los festejos continuarán con la instalación de un Planetario Móvil 360° en Plaza Libertad, con entrada libre y gratuita.
Durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, el Paseo Productivo fue uno de los principales puntos de encuentro de la programación. Las dos jornadas reunieron a emprendedores, instituciones y visitantes en un espacio que combinó producción local, gastronomía y entretenimiento.
La propuesta incluyó música en vivo, presentaciones de danza, juegos para los más chicos y un paseo con comidas típicas. Además, participaron más de 60 stands que ofrecieron productos y distintas alternativas para recorrer en familia.
Desde la organización destacaron la participación de la comunidad y agradecieron a las personas, los emprendedores y las instituciones que formaron parte de la iniciativa. La convocatoria permitió generar un espacio de encuentro y acompañar las actividades previstas por el aniversario de la ciudad.
Un desfile con más de 60 instituciones
La agenda conmemorativa continuará este lunes 19 de octubre con el acto por el 140° aniversario de Sunchales, previsto para las 11, frente a la explanada de la Municipalidad.
Uno de los momentos centrales será el desfile del que participarán más de 60 instituciones locales, en una convocatoria que reunirá a organizaciones sociales, culturales, deportivas y educativas, entre otras expresiones de la vida comunitaria.
La actividad formará parte de los homenajes por un nuevo aniversario de la ciudad y permitirá reconocer el aporte de las entidades que contribuyen al desarrollo y la identidad de Sunchales.
Un Planetario Móvil 360° en Plaza Libertad
Entre las propuestas previstas para el lunes 19 y el martes 20 de octubre se encuentra la instalación de un Planetario Móvil 360° en Plaza Libertad, con funciones destinadas especialmente al público infantil y a las familias.
La experiencia propone explorar el universo, descubrir nuevos mundos y acercarse a distintas temáticas a través de proyecciones inmersivas. La entrada será libre y gratuita.
El lunes, las funciones se desarrollarán entre las 16.15 y las 20, mientras que el martes estarán disponibles de 9.50 a 11.10. Las presentaciones se realizarán cada 40 minutos y los lugares se asignarán a los niños por orden de llegada, de acuerdo con la información difundida por la organización.
Con estas actividades, Sunchales continúa celebrando sus 140 años con propuestas que combinan cultura, recreación y participación ciudadana, en una agenda que busca reunir a distintas generaciones alrededor de la historia y el presente de la comunidad.