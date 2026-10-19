Música, danzas y emprendedores

El Paseo Productivo y las propuestas culturales marcan la celebración de los 140 años de Sunchales

La ciudad desarrolla una agenda especial para conmemorar su aniversario, con propuestas culturales, un Paseo Productivo que reunió a emprendedores e instituciones y un desfile previsto para este lunes. Los festejos continuarán con la instalación de un Planetario Móvil 360° en Plaza Libertad, con entrada libre y gratuita.