Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen desvíos y cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RN A012
Hay un corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y seguir las indicaciones.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
A la altura del kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, con posibles demoras. Se solicita respetar la señalización y reducir la velocidad.
Ruta Provincial 1
La crecida del río Paraná afecta a sectores del norte provincial. Hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.