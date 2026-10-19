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En Vivo Lunes 19 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen del transito Créditos: Flavio RainaImagen del transito Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:34 / Lun. 19.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen desvíos y cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

07:33 / Lun. 19.10.2026

RN A012

Hay un corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y seguir las indicaciones.

07:33 / Lun. 19.10.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

A la altura del kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, con posibles demoras. Se solicita respetar la señalización y reducir la velocidad.

07:33 / Lun. 19.10.2026

Ruta Provincial 1

La crecida del río Paraná afecta a sectores del norte provincial. Hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

06:35 / Lun. 19.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Balizamiento en el KM 08, altura de Capitán Bermúdez - Sentido a Santa Fe. Camión con avería mecánica.

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