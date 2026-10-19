A través de un proyecto de resolución aprobado, el Concejo le solicitó al gobierno local que realice estudios de factibilidad técnica, operativa y económica para la puesta en valor integral del Museo de la Ciudad de Santa Fe (MCSF), institución que depende de la Dirección de Museos municipal.
En pleno centro de Santa Fe, un museo está en "terapia intensiva": piden por su restauración
Se trata del Museo de la Ciudad: allí se guardan los objetos y documentos de más de un siglo de historia. Advierten que se encuentra en "pésimas condiciones edilicias". El municipio debe realizar una factibilidad para ponerlo en valor.
Este inmueble tiene sede en los altos de la Casa Videla Cabal, en San Martín 2076, plena Peatonal San Martín, corazón céntrico de esta capital. Y hoy padece una situación edilicia preocupante -principalmente en la planta alta-, con roturas en mamposterías y cielorrasos producto del ingreso de la humedad.
Lo que se plantearon desde el Legislativo es que la actual administración a cargo del intendente Juan Pablo Poletti contemple la recuperación y adecuación edilicia del inmueble; la habilitación de salas de exhibición permanente y la mejora de las condiciones de conservación del acervo patrimonial.
El estudio de factibilidad tendrá que abarcar, como mínimo, aspectos tales como "un diagnóstico estructural del inmueble y propuesta de intervención para la solución definitiva de los problemas de ingreso de agua y deterioro edilicio", dice el texto aprobado.
También, "una evaluación de las condiciones de conservación del acervo de objetos que integran el patrimonio y propuestas de mejoras para las reservas; un plan de habilitación de salas de exhibición permanente con su correspondiente estimación de costos, fuentes de financiamiento y cronograma de ejecución".
Historia y actualidad
El MCSF es el segundo museo municipal más antiguo de la ciudad. Fue creado por Decreto N° 14.992 en 1972, y lleva más de cincuenta años construyendo un fondo patrimonial que constituye la memoria material e inmaterial de Santa Fe ciudad.
Tiene 2.981 objetos inventariados, organizados en colecciones de la vida cotidiana, indumentaria, instrumentos, archivos documentales, fototeca y hemeroteca, los cuales representan un patrimonio cultural de valor incalculable para la identidad colectiva de esta capital.
"Ese acervo no es reemplazable: su pérdida o deterioro irreversible implicaría la desaparición de parte de la historia que la ciudad se ha dado a sí misma.
La realidad del MCSF dista profundamente de estar a la altura de esa responsabilidad", dice en los fundamentos el autor de la resolución, el concejal Jorge Fernández (PJ).
La sede que ocupa desde mediados de la década de 1990, los altos de la Casa Videla Cabal, en San Martín 2076, presenta daños edilicios severos: ingresos de agua que persisten -pese a los trabajos realizados entre 2020 y 2022- inutilizan varias habitaciones y el salón principal de exposiciones.
"Esta situación no sólo impide el normal funcionamiento del museo, sino que pone en riesgo directo la integridad física del acervo custodiado en las reservas afectadas", advierte el legislador local. Además, a estos déficits estructurales se suma la ausencia de una sala de exhibición permanente y propia.
"Desde mediados de 2010, el MCSF no cuenta con un espacio estable para exponer su acervo: las muestras se han desarrollado en espacios provisorios o en el Hall del Palacio Municipal, solución transitoria que no permite proyectar una programación cultural consistente ni garantizar al público el acceso regular a las colecciones", dice luego.
"Un museo sin sala es una institución con su función principal suspendida -prosigue Fernández-. En este contexto, el inmueble no es un edificio cualquiera. La Casa Videla Cabal es una joya de la arquitectura santafesina de principios del siglo XX, testimonio de la pujanza económica y cultural de la ciudad en aquel período".
Su recuperación y puesta en valor "contribuiría a la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El edificio y su contenido merecen ser tratados con la misma dignidad: ambos son parte del legado que Santa Fe tiene la obligación de cuidar y transmitir", aduce Fernández.
El pedido de su restauración no es una demanda de ejecución inmediata de obras, sino "de la voluntad política de conocer con rigor técnico el alcance del problema y las alternativas disponibles para resolverlo, con estimación de costos, fuentes de financiamiento y cronograma de ejecución".
En el recinto
"Esta joya arquitectónica, cultural y patrimonial está en pésimas condiciones. Cuando alguien viene a visitar la ciudad y quiere saber qué pasó aquí durante el siglo XX, va al museo; pero cuando llega, el inmueble está en muy mal estado. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio", declaró Fernández desde su banca.
"Es cierto que hay muchas otras prioridades y que el dinero no alcanza para todas las obras de infraestructura que se deben hacer, como las cloacas en los barrios, el sistema de transporte de colectivos, el bacheo... Cualquier podría decir que todo esto es más importante que un museo". declaró.
"Pero este inmueble está así desde hace tanto tiempo, y hay tanto patrimonio valiosísimo guardado, archivos cruciales para resguardar nuestra historia de los últimos 125 años que es necesario hacer algún tipo de intervención. Por eso, exhortamos al municipio a que tome la decisión de ponerlo en valor", agregó.
Y si la Municipalidad no tiene los fondos suficientes, "deberá buscar algún tipo de financiamiento internacional o nacional. Para eso hay que gestionar fondos de distintas organizaciones, como por ejemplo la UNESCO, que podrían ayudar a poner en condiciones este museo", cerró el edil.