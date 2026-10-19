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Lunes con nubosidad variable y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y continuará con nubosidad parcial. La temperatura oscilará entre los 14°C por la mañana y los 20°C por la tarde, sin probabilidad de precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La ciudad de Santa Fe tendrá este lunes 19 de octubre una jornada con nubosidad variable y condiciones estables, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura prevista de 14°C. Por la tarde, las condiciones mejorarán parcialmente, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C.

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Hacia la noche, se espera que la temperatura descienda hasta los 15°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste.

El pronóstico oficial no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias de este lunes. El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, y disminuirá a entre 7 y 12 km/h por la noche.

En cuanto a las condiciones actuales, el registro de las primeras horas indicó una temperatura de 9,4°C, con una sensación térmica de 7,7°C, humedad del 92% y viento del este a 12 km/h.

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Pronóstico extendio

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas máximas que se mantendrán entre los 20°C y los 27°C. El jueves será la jornada más cálida del período, con una máxima prevista de 27°C.

Martes: mínima de 16°C y máxima de 23°C.

Miércoles: mínima de 14°C y máxima de 22°C.

Jueves: mínima de 16°C y máxima de 27°C.

CLIMA EXTENDIDO
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