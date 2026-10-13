El museo que guarda la memoria de los trenes en Santa Fe espera que alguien lo rescate

En la histórica Casa Hume, frente a Plaza España, funcionaba desde 1995 el Museo Ferroviario Regional de Santa Fe. Hoy tiene sus puertas cerradas. El edificio de 1889 presenta además graves problemas de conservación y su planta alta permanece clausurada. Adentro sobreviven documentos, fotografías, planos y objetos que reconstruyen buena parte de la historia ferroviaria de la ciudad. Vecinos que intentaron recuperarlo aseguran que nunca encontraron respuestas sobre quién debe hacerse cargo.

Hay museos que cuentan una historia por lo que exhiben. Y hay otros que también cuentan una historia por las marcas que el tiempo dejó sobre sus paredes. La Casa Hüme, en San Luis al 2900, frente a Plaza España, pertenece a las dos categorías. Allí funcionaba el Museo Ferroviario Regional de Santa Fe, un espacio nacido del impulso de ex trabajadores ferroviarios que desde noviembre de 1995 intentaron mantener viva la memoria de los trenes que alguna vez atravesaron la ciudad y buena parte de la provincia. Pero hoy la propia casa es parte del problema.

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Una placa plástica nueva colocada junto a la puerta del museo reza “Casa Hüme. Año 1885/1889”. Un código QR lleva -al escanearlo- a un apartado del sitio web municipal que cuenta la historia del edificio patrimonial. “El edificio lleva el nombre de sus constructores (los hermanos Alejandro y Washington Hüme, descendientes escoceses dedicados a obras ferroviarias), quienes tuvieron allí sus oficinas. Cuando lo desocuparon, lo alquilaron para que funcionara en él la Municipalidad (1893). Se desarrolla alrededor de un patio central rodeado de galerías al que se abren sus dos niveles. La fachada es ecléctica, utilizando variados elementos decorativos ordenados clásicamente. La puerta principal en ochava se remarca con un frontón sobre la cornisa superior, jerarquizando así el ingreso en esquina. Actualmente funciona como Museo Ferroviario”, dice. Pero ya no funciona.

Un código QR cuenta parte de la historia y el valor patrimonial de la casa Hume. Manuel Fabatía.

El museo está cerrado. Retiraron el cartel de la puerta que indicaba los horarios de visitas. “En los dos años que hace que estamos acá, jamás abrieron las puertas”, refuerza una de las kiosqueras de revistas y diarios del puesto ubicado a metros del lugar. Las paredes descascaradas con ladrillos a la vista contrastan con las veredas que fueron renovadas por la municipalidad. También contrastan con el resto del edificio sobre calle San Luis, donde funciona el Registro Civil y fue restaurado. Mientras tanto, la esquina se cae a pedazos.

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Humedad, filtraciones, revoques desprendidos, techos deteriorados y la presencia de palomas forman parte de un escenario que se prolonga desde hace años. El primer nivel permanece clausurado por el riesgo que presenta la estructura y buena parte del edificio no puede utilizarse con normalidad.

Así están las paredes de la fachada hoy. Manuel Fabatía.

El deterioro no es nuevo. El Litoral ya había contado en 2022 que la antigua Casa Hüme se encontraba en una situación crítica. Entonces, una comisión de vecinos intentaba impulsar un plan de recuperación y advertía sobre el peligro que corrían los documentos históricos debido a las goteras y a las condiciones de conservación.

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Andrés Andreis corta la cinta inaugural del museo, junto al por entonces intendente de Santa Fe, Horacio Rosatti, entre otros. Archivo.

Una historia que se deteriora

La Casa Hüme fue construida a fines del siglo XIX por los hermanos Alexander y Washington Hüme, vinculados a las obras ferroviarias. El edificio, de características arquitectónicas singulares, llegó a albergar incluso las oficinas de quienes participaron de la construcción de los ferrocarriles regionales. Más tarde funcionó allí la Municipalidad y, desde 1995, es sede del Museo Ferroviario.

Durante décadas, el museo fue sostenido fundamentalmente por ferroviarios y colaboradores. Andrés Andreis fue uno de sus principales impulsores y Mario Gastelo continuó esa tarea. En sus salas se fueron reuniendo fotografías, planos, libros, herramientas, objetos, maquetas y piezas vinculadas con los antiguos ferrocarriles.

El patio de la histórica casa Hume, con los objetos ferroviarios. Archivo.

La institución llegó a desarrollar un Centro de Documentación y Preservación de la Memoria Ferroviaria que, ya a comienzos de los 2000, trabajaba con miles de registros de trabajadores, libros y planos. El archivo llegó a ser consultado incluso por personas que buscaban reconstruir la historia de sus familias.

Hoy son nueve las salas que resguardan ese patrimonio. Allí permanecen fotografías, libros contables desde 1893, planos, objetos de ferromodelismo y piezas de los antiguos ferrocarriles de la región.

El notable deterioro en una foto de archivo, se desconoce cómo está hoy. Archivo.

El problema es que el patrimonio no sólo necesita ser custodiado: también necesita un edificio que lo proteja. Las filtraciones y la humedad ponen en riesgo los documentos. Y el museo también atravesó episodios delictivos y tentativas de robo de piezas históricas.

Fachada de la casa Hume en sus años de brillo y esplendor. Archivo.

“El edificio está casi irrecuperable”

Jorge Coghlan conoce de cerca esa historia. Fue uno de los ciudadanos que, en 2022, intentó organizar una comisión para ayudar a recuperar el museo. El proyecto no prosperó. “Nosotros tuvimos una iniciativa en 2022 para tratar de salvarlo pero quedó en la nada. Formamos una comisión pero no prosperó. Hoy no tengo idea de quién está al frente, no se nada de nada”, cuenta.

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Con el paso de los años, Coghlan llegó a una conclusión todavía más dura. “El edificio está casi irrecuperable, el museo debería trasladarse a otro espacio, porque está en muy mal estado”. Y señala hacia los organismos que, a su criterio, podrían encontrar una salida: “Sólo la Provincia con el Municipio podrían recuperarla”.

Abandono. Así lucía en 2013, pasó el tiempo. Guillermo Di Salvatore (archivo).

No es la primera vez que aparece el problema de las responsabilidades. En 2009, cuando el museo llevaba 14 años de actividad, El Litoral ya había informado que el edificio no podía ser restaurado por la Municipalidad porque el solar pertenecía entonces a la Administración de Infraestructura Ferroviaria, ex Onabe. En aquella oportunidad, Andreis advertía que la planta alta había colapsado y que los pisos estaban agrietados. En 2022 se informó que el inmueble es del Estado nacional y está en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

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Asambleas en la calle

Olga Morano también formó parte de aquel grupo de ciudadanos que intentó intervenir para evitar que el museo siguiera deteriorándose. El recuerdo que conserva de aquellas gestiones es el de una búsqueda que terminó chocando contra distintas puertas cerradas.

En el interior del edificio se conservaban objetos de gran valor patrimonial. Hoy se desconoce su estado. Archivo.

“Con un grupo de ciudadanos interesados en salvar ese patrimonio santafesino intentamos gestionar en la Inspección General de Personería Jurídica la administración del museo. Realizamos asambleas en la plaza frente al museo, convocamos a un escribano, e iniciamos los trámites para obtener la personería jurídica”, rememora.

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Pero cuando intentaron avanzar, apareció otro obstáculo. “Cuando fuimos a dialogar, la administración anterior no estaba ni nos abrieron la puerta”. Morano lo resume con una frase que grafica hasta dónde llegaron aquellas gestiones: “hicimos la asambleas en la calle”. Y agrega: “nunca accedimos a la llave”.

Dibujo de la casa levantada por los hermanos Hume. Archivo.

También hubo reclamos ante la Justicia y otros organismos. “Hicimos reclamos judiciales, queríamos saber quién es el dueño, si es el AABE o quién”, dice Morano. La respuesta, según cuenta, nunca llegó. “Demandamos con un abogado, nunca respondieron; fuimos a la defensoría del pueblo; nadie se hizo cargo. Entonces no quisimos continuar ante la falta de respuesta”.

Vista aérea del entorno de la casa Hume. Archivo.

Con posterioridad, Personería Jurídica otorgó la personería a otra ONG vinculada con quienes ya estaban relacionados con el museo, según relata Morano. “Tengo entendido que eran más o menos los mismos que estaban antes. Lamentablemente hoy no funciona ni abre las puertas, está abandonado”, sentencia la vecina.

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Lo que queda

La historia del Museo Ferroviario no es solamente la de un edificio antiguo. Es también la de una ciudad que creció alrededor de sus vías, de trabajadores que llegaron en tren, de pueblos y colonias que se conectaron por los rieles y de generaciones que aprendieron a reconocer locomotoras, estaciones y ramales como parte de su paisaje cotidiano.

En los 90, la casa Hume. Archivo.

En 2016, al cumplirse los 20 años del museo, Andreis volvía a reclamar la atención de las autoridades y recordaba una promesa de fondos vinculada al proyecto del tren urbano que nunca se concretó. Mientras tanto, quienes sostuvieron la institución durante décadas fueron haciendo lo que pudieron. El problema es que el tiempo también trabaja sobre aquello que no se repara.

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Cada filtración puede llevarse una fotografía. Cada temporada de humedad puede afectar un libro. Cada desprendimiento puede agrandar una grieta. Y cada año sin una definición sobre el futuro del edificio puede hacer más difícil recuperar la Casa Hüme. La imponente edificación, ahora es considerada una "caries urbana".

Otra vista aérea de la casa histórica y patrimonial, hoy abandonada. Archivo.