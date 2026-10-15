Ciudad capital

Santa Fe ya tiene un plan para ordenar su "telaraña" de cables aéreos, con la meta en el soterramiento

Lo dispuso el Concejo. Primero, se suspenderán nuevas instalaciones aéreas. El Ejecutivo deberá definir, en acuerdo con otros actores, cómo será una ciudad con gran parte de sus redes subterráneas. Se creará una mesa de trabajo.