A través de la sanción de una ordenanza propuesta por el municipio capitalino, el Concejo de Santa Fe definió un régimen transitorio y progresivo para la limpieza de la polución visual y el ordenamiento de las redes de tendido de cableado aéreo en la ciudad capital.
Santa Fe ya tiene un plan para ordenar su "telaraña" de cables aéreos, con la meta en el soterramiento
Lo dispuso el Concejo. Primero, se suspenderán nuevas instalaciones aéreas. El Ejecutivo deberá definir, en acuerdo con otros actores, cómo será una ciudad con gran parte de sus redes subterráneas. Se creará una mesa de trabajo.
Este plan cuenta con varias etapas, pero su meta más importante es lograr que las redes de cableado estén soterradas -en la medida de lo posible y lo factible-, esto es, sean subterráneas, no ya colgadas como se ve en la actualidad, y con los problemas que se generan: rollos de viejos cables en desuso en las columnas de las esquinas, que son un peligro para transeúntes.
Para la planificación técnica y disposición de este régimen se verán involucrados no sólo los poderes estatales -representantes del Gobierno de la provincia, de la Municipalidad y del Concejo-, sino también de las prestatarias del servicio de energía eléctrica (Empresa Provincial de la Energía) y de empresas de telecomunicaciones.
Los objetivos son ordenar el cableado aéreo existente en el espacio público de Santa Fe ciudad; regular las nuevas instalaciones bajo criterios técnicos uniformes; reducir la contaminación visual urbana; avanzar gradualmente hacia el soterramiento planificado de redes; y garantizar la continuidad de servicios prestados sobre dicha infraestructura.
Suspensión
En primer lugar, se dispuso la suspensión transitoria por 180 días del cronograma previsto para la colocación o sustitución de nuevos tendidos eléctricos aéreos, algo que figura en la Ordenanza N° 10.519, del año 1999, que regula el tendido de redes en esta capital, pero que nunca se aplicó en los hechos.
Tampoco se otorgarán permisos de nuevas instalaciones de cableado aéreo para servicios de telecomunicaciones por el plazo de 180 días a partir de la promulgación de esta ordenanza.
Asimismo, se establecerán excepciones para las tareas de mantenimiento o actualización del cableado existente, y las intervenciones “de emergencia” puntuales destinadas a restablecer servicios, entre otros casos.
En esa “pausa” que implica la suspensión -y que podría prorrogarse eventualmente-, el Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo un proyecto de ordenanza de aprobación del Plan Final de Reordenamiento del Cableado Aéreo Existente, en el que trabajará una mesa especial creada a tales efectos (ver más abajo).
Reordenar lo que existe
Como se dijo, el municipio deberá, en ese plazo prorrogable de 180 días, definir el Plan de Reordenamiento del Cableado Aéreo Existente, para “avanzar progresivamente en la organización técnica y urbanística del cableado aéreo desplegado en el espacio público”, dice el despacho aprobado.
Esto contemplará tres etapas: primero, de identificación y catastro (deberá relevarse las redes activas y el cableado en desuso); segundo, de retiro del cableado en desuso, con la elaboración de cronogramas de intervención por sectores de la ciudad.
La tercera etapa será de reordenamiento del cableado activo, que abarcará la compactación, unificación de criterios de instalación, eliminación de redes aéreas redundantes y optimización de cruces, y el soterramiento “en los casos y zonas que se establezca como obligatorio”.
Mesa Municipal
A la par de esto, se creará una Mesa Municipal de Abordaje de Tendidos Aéreos y Subterráneos, como órgano consultivo y de articulación institucional. Deberá realizar el seguimiento del Plan de Reordenamiento del Cableado Aéreo Existente, atendiendo parámetros técnicos para el cableado aéreo de telecomunicaciones.
También, recomendar criterios económicos y operativos para el soterramiento progresivo de redes; proponer zonas prioritarias de intervención conforme criterios urbanísticos y patrimoniales -etcétera-, y articular con entes provinciales, nacionales y prestadores de servicios las acciones tendientes para el cumplimiento de los objetivos.
Estará integrada por las áreas del Ejecutivo con competencia en planeamiento urbano y obras públicas; tres concejales y el presidente del Concejo; la EPE y el Estado provincial, a través de las áreas que utilicen tendidos de cables para sus funciones, más la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
También, deberá haber una representación por parte del Estado nacional; referentes de las empresas privadas prestatarias de servicios de telecomunicaciones; expertos de las universidades con asiento en la ciudad, entre otros actores vinculados con la temática.
Cables preensamblados
Con relación a los tendidos del servicio público de energía eléctrica, se trabajará en forma articulada con la EPE. Este aspecto es central: la prestataria, en el marco de sus planes de mantenimiento o recambio de redes dentro del ejido municipal, priorizará la sustitución progresiva de los conductores convencionales por el cableado preensamblado.
Estos cables aéreos tienen la ventaja tecnológica de que ya vienen listos para ser tendidos en postes o fachadas, lo cual simplifica el trabajo de montaje y el mantenimiento. “La EPE informará en su Plan Anual los sectores en los que prevea realizar dicha sustitución”, agrega luego.
Para las prestatarias de servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet, televisión, radiodifusión y transmisión de datos, se imponen parámetros técnicos estrictos, tales como tendidos aéreos longitudinales (éstos deberán recorrer fachadas, postes y columnas existentes, tensados y formando un único paquete compacto).
Los tendidos deberán respetar las alturas mínimas que se determinen, de acuerdo con la naturaleza del servicio y las condiciones del espacio público. Y los cruces de calzada deberán ejecutarse “de manera ordenada, evitando recorridos oblicuos o innecesarios y procurando la menor ocupación posible del espacio aéreo”, entre otros requerimientos.
Gradualidad
“La existencia de los tendidos aéreos, bajo la modalidad desordenada en que se presentan en la actualidad, produce no sólo un severo impacto negativo en la calidad del paisaje urbano, sino que además supone riesgos estructurales y de seguridad pública”, dice en sus fundamentos el proyecto.
También, se dificultan las tareas de mantenimiento por la generación de “interferencias técnicas entre los distintos operadores, todo lo cual afecta tanto el interés público como la adecuada prestación de los servicios”, agrega.
El concejal Lucas Simoniello clarificó algunos conceptos de la norma sancionada: “No estamos eligiendo entre cableado aéreo o soterrado, sino entre seguir con el desorden actual, esa maraña de cables que se ven al levantar la mirada, o empezar a ordenar de verdad”, dijo desde su banca.
La ciudad tiene desde hace muchos años una normativa que planteó objetivos ambiciosos de soterramiento, pero “la realidad demuestra que esos objetivos no se alcanzaron. Mientras tanto, siguieron apareciendo cables, cruces, tendidos superpuestos y redes abandonadas”, adujo luego.
Entonces, esta ordenanza “parte del reconocimiento de esa realidad para poder modificarla. Se mantiene el objetivo del soterramiento, pero a esta meta la colocamos dentro de un proceso gradual, planificado y con prioridades, integrado en una política pública con etapas, información, coordinación y seguimiento”, enfatizó.