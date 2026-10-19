En menos de cinco minutos, repasá la información necesaria para arrancar este lunes: cómo estará el tiempo, qué tener en cuenta al circular por la autopista Santa Fe-Rosario, qué zonas tendrán interrupciones del suministro eléctrico y dónde consultar novedades sobre los servicios públicos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 19 de octubre
El pronóstico del tiempo, el estado de las rutas y los cortes de luz programados son algunos de los datos que conviene revisar antes de comenzar la jornada. Una guía de servicio para organizar los traslados y anticiparse a posibles inconvenientes en la ciudad de Santa Fe y la región.
Clima en Santa Fe hoy: una mañana fresca y sin lluvias
La ciudad de Santa Fe tendrá este lunes 19 de octubre una jornada con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El registro de las 5 indicaba una temperatura de 9,4°C y una sensación térmica de 7,7°C. La humedad era del 92%, la presión atmosférica de 1017,6 hPa y el viento soplaba del este a 12 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura prevista será de 14°C. Por la tarde, se espera una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 15°C.
El viento será predominantemente del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Por la noche, disminuirá a entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para los tres períodos del día.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Las primeras horas serán frescas, por lo que se recomienda llevar una campera o una prenda de abrigo liviana. Aunque la temperatura subirá durante la tarde, el comienzo de la jornada tendrá una sensación térmica inferior a los 10°C.
Cómo seguirá el tiempo durante la semana
El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 20°C y 27°C en Santa Fe. El jueves será el día más cálido del período, con una máxima prevista de 27°C.
Martes: mínima de 16°C y máxima de 23°C.
Miércoles: mínima de 14°C y máxima de 22°C.
Jueves: mínima de 16°C y máxima de 27°C.
Viernes: mínima de 15°C y máxima de 23°C.
Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C.
Domingo: mínima de 15°C y máxima de 23°C.
La recomendación es consultar las actualizaciones del SMN antes de salir, especialmente si se realizan viajes por ruta.
Tránsito en Santa Fe: qué tener en cuenta al circular
El informe de tránsito publicado por El Litoral a las 6:35 de este lunes señaló una incidencia en la autopista Santa Fe-Rosario.
A la altura del kilómetro 8, en la zona de Capitán Bermúdez y en sentido hacia Santa Fe, se informó la presencia de un camión con avería mecánica, en un sector donde se realizaban tareas de balizamiento.
Si tenés previsto viajar hacia la capital provincial, es recomendable reducir la velocidad al aproximarte al sector, respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones del personal que intervenga en el lugar.
En cuanto al resto de las rutas y los accesos provinciales, el informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) consignado a esa hora indicaba que no se registraban novedades en las condiciones de transitabilidad.
Este dato corresponde al reporte de primera hora y no garantiza que la situación se mantenga sin cambios durante el resto del día.
Cortes de luz en Santa Fe: los barrios afectados este lunes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) publicó cortes programados para este lunes 19 de octubre en distintos sectores de la ciudad. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y despeje de electroductos.
Según el listado oficial consultado, estos son los sectores y horarios previstos:
Los trabajos pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas son desfavorables. Además, los horarios informados son estimados y pueden estar sujetos a modificaciones operativas.
Si vivís en alguna de estas zonas, conviene cargar previamente los dispositivos electrónicos y organizar las tareas que dependan del suministro eléctrico. Para comprobar posibles cambios o consultar otros sectores, se puede revisar el listado oficial de cortes de la EPE.
Antes de salir de casa: checklist para este lunes
Antes de comenzar la jornada en Santa Fe, repasá estos puntos:
Clima: salí con abrigo liviano. Se esperan 14°C por la mañana y una máxima de 20°C.
Lluvia: no hay precipitaciones previstas en el pronóstico consultado.
Tránsito: prestá atención a la incidencia informada en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 8, en sentido hacia Santa Fe.
Cortes de luz: verificá si tu domicilio está dentro de alguna de las zonas afectadas por los trabajos de la EPE.
Agua: consultá a ASSA si detectás baja presión o interrupciones.
ANSES y PAMI: confirmá fechas, turnos y horarios antes de dirigirte a una oficina.
Transporte: revisá posibles novedades del servicio de colectivos antes de salir.
Qué llevar: documento, llaves, teléfono cargado y una prenda de abrigo.
Qué evitar: salir sin revisar el estado de las rutas si tenés previsto viajar fuera de la ciudad.
Recomendación del día: si tenés un corte programado de energía en tu zona, organizá con anticipación las actividades que dependan de la electricidad.