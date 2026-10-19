Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 31 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes de luz para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Chubut, Chaco, Diagonal Obligado y Las Tocoritas
08:00 - 11:00 JJ Paso, Uruguay, San Lorenzo y Dr. Zavalla
08:00 - 11:00 Los Paraísos, Los Pinos, Los Olmos y Las Acacias
09:00 – 12:00 Av. Blas Parera, Psje, Simoniello, 12 de Infantería y Gorostiaga
09:30 - 12:30 Quiroga, Carrasco, Caferatta y Silva
10:00 – 13:00 Tucumán, Salta, R.S. Peña y Gaboto
11:00 – 12:00 Beruti, Furlong, Grierson y Cibils
11:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Chanaes, Caburé y San Francisco de Asís
11:30 - 13:30 Av. Perón, Ecuador, Perú y Gaboto
12:00 – 13:00 Av. Blas Parera, La Pampa, Neuquén y Viñas
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Lubary, Córdoba, Vélez y Chapeaurouge
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.