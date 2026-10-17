El Gobierno de Santa Fe avanzará con la licitación de tres obras de infraestructura eléctrica en los departamentos San Cristóbal y Castellanos, con una inversión conjunta superior a los $7.800 millones. Las intervenciones contemplan la renovación de líneas aéreas de media tensión y el recambio de conductores, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y reducir la frecuencia y duración de los cortes de energía.
Proyectan tres obras eléctricas por más de $7.800 millones en San Cristóbal y Castellanos
El Gobierno de Santa Fe firmó un acta compromiso para avanzar con la licitación de tres intervenciones en líneas aéreas de media tensión en los departamentos San Cristóbal y Castellanos. Los trabajos tienen una inversión estimada superior a los $7.800 millones y apuntan a mejorar la calidad del servicio para usuarios residenciales y sectores productivos.
El acta compromiso fue firmada el miércoles 14 de octubre por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González; y la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez.
Durante el encuentro, las autoridades anticiparon que los llamados a licitación se concretarán próximamente y que los actos de apertura de sobres se realizarán en las localidades beneficiadas.
Tres obras para renovar la infraestructura eléctrica
El plan comprende intervenciones en distintos tramos de la red de distribución eléctrica, con presupuestos y plazos de ejecución específicos.
La obra de mayor inversión será la remodelación de la línea aérea de media tensión entre San Cristóbal y Huanqueros, que cuenta con un presupuesto estimado de $5.356 millones.
En el departamento Castellanos, se prevé el recambio de conductores del alimentador de media tensión de 33 kV en el tramo Ataliva-Moisés Ville, bajo la jurisdicción de la Agencia Rafaela Norte de la EPE. El presupuesto oficial asciende a $2.087 millones y el plazo de ejecución previsto es de nueve meses. Los trabajos abarcarán aproximadamente 40,5 kilómetros de línea aérea.
La tercera intervención corresponde a la remodelación de la línea monofásica de 7,6 kV entre Indiana y el distrito Ambrosetti, en el departamento San Cristóbal. La obra tiene un presupuesto oficial de $422 millones y un plazo de ejecución de ocho meses. Incluye la renovación de 16 kilómetros de tendido, con estructuras rurales y el reemplazo del conductor de alambrón existente por uno reforzado.
Las tres intervenciones suman una inversión estimada de $7.865 millones.
Buscan reducir los cortes y mejorar el servicio
Las obras beneficiarán a habitantes de la zona norte del departamento Castellanos y del centro-sur de San Cristóbal, con especial incidencia en áreas rurales y productivas.
Según explicaron las autoridades, los trabajos buscan mejorar la continuidad del suministro eléctrico y disminuir tanto la frecuencia como la duración de las interrupciones. La renovación de las instalaciones también apunta a brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades industriales, comerciales y agropecuarias.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que las intervenciones forman parte de una política de renovación de la infraestructura energética provincial.
En ese sentido, sostuvo que el recambio de instalaciones permitirá mejorar el servicio y acompañar el desarrollo productivo. También destacó la importancia de contar con recursos y planificación para concretar este tipo de trabajos.
Por su parte, el ministro Gustavo Puccini remarcó que las obras están orientadas a mejorar la calidad del suministro tanto para los vecinos como para los sectores industrial y agropecuario. Además, adelantó que los llamados a licitación se realizarán en los próximos días.
Financiamiento para la electrificación rural
Las intervenciones se enmarcan en las herramientas previstas por la Ley Provincial N.º 13.414, vinculada con el Fondo de Electrificación Rural (FER), que contempla obras destinadas a mejorar la infraestructura energética en zonas rurales.
El senador Felipe Michlig, coautor de esa norma, destacó la importancia de avanzar con los proyectos y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a los funcionarios provinciales por atender las gestiones vinculadas con las necesidades de ambos departamentos.
Según expresó, las obras permitirán mejorar las condiciones del servicio eléctrico y generar mejores oportunidades para las actividades económicas del centro-norte santafesino.
A su vez, el diputado Marcelo González señaló que las gestiones realizadas junto con Michlig encontraron respuestas por parte del Gobierno provincial.
Con la firma del acta compromiso, el Ejecutivo santafesino dio un nuevo paso administrativo para avanzar con las licitaciones. La concreción de los llamados y la posterior ejecución de los trabajos serán las próximas etapas para renovar los tendidos eléctricos y mejorar el suministro en las zonas alcanzadas.