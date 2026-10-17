En el centro norte provincial

Proyectan tres obras eléctricas por más de $7.800 millones en San Cristóbal y Castellanos

El Gobierno de Santa Fe firmó un acta compromiso para avanzar con la licitación de tres intervenciones en líneas aéreas de media tensión en los departamentos San Cristóbal y Castellanos. Los trabajos tienen una inversión estimada superior a los $7.800 millones y apuntan a mejorar la calidad del servicio para usuarios residenciales y sectores productivos.