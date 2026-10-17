El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 17 de octubre en sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El aviso contempla fenómenos que podrían presentarse con distinta intensidad según la zona y el momento de la jornada.
Este sábado se esperan tormentas fuertes en cuatro provincias: las zonas bajo alerta
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles fenómenos intensos, con lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo en sectores de la Patagonia.
De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos breves y ocasional caída de granizo.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.
Qué zonas están bajo alerta
En Neuquén, el aviso estará vigente durante la tarde en el departamento Los Lagos, particularmente en la zona de Villa La Angostura.
En Río Negro, las condiciones previstas alcanzarán durante el mismo período a Bariloche y las áreas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó.
Cuándo rige la alerta
En Chubut, la advertencia se extenderá durante la tarde y la noche en el oeste de la provincia.
En Santa Cruz, la alerta comenzará a regir durante la noche en sectores del oeste y el sur, aunque algunas zonas podrían verse afectadas desde la tarde.
El alcance del aviso y los horarios de vigencia varían según la ubicación, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del SMN.