Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 17 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce VIejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Alberdi, Rep. de Siria, Gorostiaga y R. Godoy
08:00 – 11:00 Mendoza, Falucho, 27 de Febrero y San Martín
Sauce Viejo
09:00 – 13:00 Ruta Nac. n11, calle 14, calle 12 y calle 3
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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