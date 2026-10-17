Michlig encabezó el acto

San Guillermo: entregaron aportes a instituciones y habilitaron $75 millones para créditos productivos

La jornada incluyó aportes legislativos para entidades locales, $10 millones del programa provincial Ventanilla Única para actividades e instituciones y una resolución que autoriza a reutilizar $75 millones para financiar créditos destinados a pequeños y medianos productores de distintas cadenas de valor.