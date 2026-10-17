En San Guillermo se concretó una nueva entrega de aportes destinados a instituciones y actividades de la comunidad, junto con la presentación de una resolución provincial que permitirá canalizar $75 millones en créditos para pequeños y medianos productores de distintos sectores económicos.
San Guillermo: entregaron aportes a instituciones y habilitaron $75 millones para créditos productivos
La jornada incluyó aportes legislativos para entidades locales, $10 millones del programa provincial Ventanilla Única para actividades e instituciones y una resolución que autoriza a reutilizar $75 millones para financiar créditos destinados a pequeños y medianos productores de distintas cadenas de valor.
La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Municipalidad y contó con la participación del senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la intendenta Romina López.
Los recursos corresponden al Programa de Fortalecimiento Institucional de las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe, al programa provincial Ventanilla Única y a fondos destinados al financiamiento productivo a través de la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona.
Aportes para entidades y actividades de la comunidad
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI), se entregaron recursos a distintas organizaciones de la ciudad para acompañar sus actividades y atender necesidades específicas.
La Municipalidad de San Guillermo recibió un aporte para adquirir un equipo de aire acondicionado destinado a la Biblioteca del Anexo Pueblo Viejo. Por su parte, el Centro de Jubilados y Pensionados obtuvo fondos para realizar refacciones en el marco de su 50° aniversario.
También se otorgaron recursos al Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (CCIA), para la organización de la ExpoFeria de San Guillermo, y a la Cooperativa de Provisión, Producción y Comercialización de Apicultores del Noroeste Santafesino Ltda., para la compra de cámaras de seguridad.
$10 millones para eventos e instituciones
Durante el encuentro también se formalizaron aportes por un total de $10 millones, provenientes del programa provincial Ventanilla Única, destinados a acompañar distintas actividades e instituciones de San Guillermo.
Entre los beneficiarios se encuentra el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario, que recibió fondos para la realización de la ExpoFeria. El aporte fue recibido por la presidenta de la entidad, Mariana Riberi.
Asimismo, la Asociación Civil Clásicos y Antiguos recibió dos aportes correspondientes a diferentes actividades de la institución.
Durante la jornada, Michlig hizo referencia a la disponibilidad de los recursos destinados a la ExpoFeria y señaló que los fondos se concretaron a pocos días de la realización del evento.
Créditos por $75 millones para pequeños y medianos productores
Otro de los puntos centrales fue la entrega de la Resolución N.º 1237/2026 del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, fechada el 13 de octubre de 2026. La disposición autoriza a la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona a reutilizar fondos por $75 millones que habían sido otorgados anteriormente.
El objetivo es destinar esos recursos al otorgamiento de créditos para pequeños y medianos productores vinculados con distintas cadenas de valor: industria láctea, agroinsumos, ganadería, producción porcina y avícola, apicultura, turismo, metalmecánica, fabricación de muebles y reconversión energética.
Según las condiciones establecidas, los préstamos podrán alcanzar un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa de interés equivalente al 50% de la Tasa Nominal Anual vencida del Banco Nación al momento de la liquidación.
La medida permitirá volver a utilizar recursos ya asignados para sostener el financiamiento de actividades productivas de la región.
Por su parte, la intendenta Romina López agradeció la presencia de los legisladores y destacó la articulación entre el municipio, las instituciones y el Gobierno provincial. También valoró las gestiones para tramitar dos pensiones sociales destinadas a vecinos de la ciudad, al señalar que el trabajo conjunto permitió agilizar procedimientos que anteriormente podían extenderse durante largos períodos.