Del 15 al 25 de octubre, la Feria ofrecerá una amplia programación que incluirá presentaciones de libros, encuentros con autores y autoras, talleres, actividades para niños y niñas, espacios de formación y propuestas vinculadas con la literatura, el arte, la educación, la ciencia y la cultura.
Reconquista celebró la apertura de la 9ª Feria del Libro "Gente del Agua"
El encuentro reunió a autoridades, escritores, editoriales, artistas, docentes, estudiantes, instituciones y público en general, dando comienzo a una nueva edición de esta celebración de la lectura, la palabra y la cultura.
En este marco, se desarrollarán las 12ª Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil, con actividades destinadas especialmente a niños, niñas, adolescentes, docentes, mediadores de lectura y todas aquellas personas que forman parte de ese universo.
La programación contará con la participación de escritores y escritoras de Reconquista, la región y distintos puntos del país, además de librerías y editoriales que acercarán sus publicaciones al público.
Esta edición también fortalece su articulación con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que se suma con propuestas educativas, artísticas y culturales, un stand de Ediciones UNL y la presencia de otros sellos editoriales reunidos por la Cámara Argentina del Libro.
Apertura
La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el intendente Amadeo Enrique Vallejos, y contó con distintas intervenciones artísticas que pusieron en valor la identidad local, la riqueza natural de la región y el encuentro entre el arte y la comunidad.
Durante la apertura, el intendente, Vallejos destacó el valor de la Feria como un espacio de participación y construcción colectiva. “Buscamos generar un ámbito de expresión plural donde todos tengamos la posibilidad de expresarnos y donde, a través de la lectura, también podamos tener esta herramienta para nuestra comunidad”, expresó.
Asimismo, remarcó la importancia de garantizar la continuidad de estas iniciativas culturales: “Esto intenta hacer una política de Estado y que, a través del tiempo, podamos proteger entre todos este ámbito de expresión plural con todas las propuestas que puedan surgir”.
Identidad
El acto contó con el acompañamiento de la Banda Militar Pucará, bajo la dirección del primer teniente Fabio Ezequiel Vega, y una intervención de la Compañía de Estatuas Vivientes, dirigida por Mariela Benítez, con la codirección de Marcia Berti, Karen Martínez y Julián Asencio.
La propuesta artística recuperó elementos representativos del paisaje y la identidad regional, con una puesta en escena inspirada en la vegetación del Sitio Ramsar «Jaaukanigás», la fuerza de la gente del norte santafesino y la riqueza natural que caracteriza a Reconquista.
Durante la ceremonia también se realizó la entrega de la declaratoria de interés por parte del Concejo Municipal, encabezado por su presidenta, Katia Passarino y los ediles presentes.
De esta manera, Reconquista abrió las puertas a diez días de experiencias culturales, encuentros y nuevas historias por descubrir, reafirmando el valor de la lectura como una herramienta para compartir conocimientos, fortalecer vínculos y construir comunidad.