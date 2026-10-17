Departamento Las Colonias

Humboldt invita a revivir la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores

La actividad se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, frente al Museo Histórico de la Colonia. La propuesta, organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, incluirá la puesta en marcha de motores antiguos y un desfile de maquinaria agrícola tradicional por las calles de la localidad.