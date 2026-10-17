Humboldt se prepara para vivir una nueva jornada dedicada a la historia de la maquinaria agrícola, con la puesta en marcha de tractores antiguos y un desfile por las calles de la localidad.
Humboldt invita a revivir la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores
La actividad se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, frente al Museo Histórico de la Colonia. La propuesta, organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, incluirá la puesta en marcha de motores antiguos y un desfile de maquinaria agrícola tradicional por las calles de la localidad.
La actividad tendrá lugar el domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, frente al Museo Histórico de la Colonia, y es organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia.
La propuesta convoca a quienes disfrutan de los vehículos históricos y busca mantener vivo el recuerdo de las máquinas que formaron parte del desarrollo productivo de la región.
Los motores históricos volverán a rugir
Uno de los principales atractivos de la jornada será la puesta en marcha de tractores antiguos, una actividad que permite apreciar el funcionamiento de motores y maquinaria de otras épocas.
A esta exhibición se sumará un desfile de maquinaria agrícola tradicional por las calles de Humboldt, que acercará al público parte del patrimonio vinculado con la historia del trabajo rural y la evolución de las tecnologías utilizadas en el campo.
El Museo Histórico de la Colonia será el punto de encuentro
La actividad se desarrollará frente al Museo Histórico de la Colonia, un espacio relacionado con la preservación de la memoria y las raíces de la comunidad.
La iniciativa de la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia busca reunir a vecinos, visitantes y aficionados a los tractores antiguos en torno a una propuesta que combina historia, cultura y tradición rural.
La puesta en marcha y el desfile representan una oportunidad para reconocer el papel que tuvo la maquinaria agrícola en la transformación productiva de la región y en la vida cotidiana de las familias vinculadas al campo.