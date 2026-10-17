Fortín El Tala

San Agustín: ponen en valor un sitio clave de los conflictos que marcaron a Santa Fe en el siglo XIX

El lugar fue declarado histórico a nivel comunal y recuerda un capítulo de los enfrentamientos que marcaron la historia santafesina en el siglo XIX. La investigación de Aurora y Gloria Beltramino, desarrollada durante más de 35 años, permitió reunir documentos y testimonios sobre el fortín y el Combate del Tala, ocurrido el 2 de octubre de 1838.