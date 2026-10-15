Con la participación del gobernador

Matilde: cinco familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas

Cinco familias de Matilde recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente comunal Lucas Saldaño. Además, se entregó una escritura para avanzar en la seguridad jurídica de una propiedad.