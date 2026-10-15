Cinco familias de Matilde accedieron a sus nuevas viviendas en el marco de un acto que contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, autoridades provinciales y representantes del departamento Las Colonias. Durante la jornada, también se entregó una escritura, un paso importante para consolidar la seguridad jurídica de una propiedad.
Matilde: cinco familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas
Cinco familias de Matilde recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente comunal Lucas Saldaño. Además, se entregó una escritura para avanzar en la seguridad jurídica de una propiedad.
La actividad reunió al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; a la diputada provincial Jimena Senn; al senador departamental Rubén Pirola; al director provincial de Vivienda y Urbanismo, Ramsés Medina, y al presidente comunal de Matilde, Lucas Saldaño, entre otras autoridades.
Los nuevos adjudicatarios son Axel Vallejos, Brian Vallejos, Hugo Cardoso, Carlos Bruschi y Hugo Fussi, quienes recibieron las llaves de sus casas para comenzar una nueva etapa junto a sus familias.
Una escritura para consolidar la propiedad
Además de la entrega de las cinco viviendas, Aquiles Cabral recibió la escritura de su propiedad. Este documento constituye un paso fundamental para formalizar la titularidad del inmueble y brindar mayor seguridad jurídica.
La jornada representó un avance en materia habitacional para la localidad, con la incorporación de nuevas viviendas y la regularización dominial de una propiedad.
El trabajo conjunto para concretar las viviendas
Desde la Comuna de Matilde destacaron la participación del personal comunal y de los trabajadores que intervinieron en el proyecto. Entre ellos, mencionaron a Raúl, Javier Fussi, el plomero Osvaldo Román, el pintor Sergio Aranda, el electricista Santiago Grenon y la arquitecta María Laura Nota.
Asimismo, la administración comunal reconoció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de las autoridades que participaron en el proceso para concretar las viviendas.
Con esta entrega, cinco familias de Matilde cuentan con un nuevo hogar, en una jornada que también puso de relieve la importancia de las políticas habitacionales y del trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.
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