Energía y costos

El usuario como protagonista del nuevo escenario energético

La volatilidad de los precios, la reducción progresiva de los subsidios y las herramientas disponibles para gestionar el costo energético están modificando el papel de los usuarios. Para empresas y hogares, el desafío ya no es sólo reaccionar ante una factura elevada, sino anticiparse y tomar decisiones.