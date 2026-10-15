El tercer trimestre de 2026 dejó una señal que no debería pasar inadvertida: en materia energética, la previsibilidad no puede darse por sentada.
El usuario como protagonista del nuevo escenario energético
La volatilidad de los precios, la reducción progresiva de los subsidios y las herramientas disponibles para gestionar el costo energético están modificando el papel de los usuarios. Para empresas y hogares, el desafío ya no es sólo reaccionar ante una factura elevada, sino anticiparse y tomar decisiones.
Este período estuvo marcado por una baja del precio monómico de la energía (costo medio de la energía eléctrica en el sistema mayorista), luego de haber alcanzado su máximo histórico (-16% desde junio hasta agosto), y un alza en el precio del crudo como consecuencia del conflicto Estados Unidos-Irán (+62% desde junio a octubre), ubicándose alrededor de los USD 100 al momento de la redacción de esta nota.
No existe una relación automática entre el precio del petróleo y el precio de la electricidad. El costo de generación depende de múltiples variables: el tipo de generación disponible, los combustibles utilizados, la demanda, las importaciones, la hidraulicidad y las condiciones generales del sistema, entre otras.
Pero sí existe una conclusión que podemos extraer de este escenario: el mercado energético continúa expuesto a una volatilidad que hace cada vez más difícil pensar que los costos permanecerán estables. Y entonces aparece una pregunta más importante que cuánto costará la energía el próximo mes: ¿qué estamos haciendo para gestionar ese costo?
No se trata solo de limitarse a pagar
El usuario ya no puede limitarse a pagar la factura. Durante mucho tiempo, para una empresa la energía fue considerada prácticamente una variable dada. Se consumía electricidad o gas, llegaba la factura y el desafío consistía en pagar.
Hoy para una industria, gestionar energía significa conocer cuánto consume, cuándo lo hace, cuánto paga por potencia, cuánto paga por la energía, cuáles son sus posibilidades contractuales y qué inversiones pueden reducir su exposición futura.
No todas las empresas tienen las mismas alternativas. Pero cada vez son menos las que pueden darse el lujo de no conocerlas. Un ejemplo concreto está en los grandes usuarios eléctricos.
La Resolución N° 976/2023 estableció para las grandes demandas de los distribuidores, los denominados GUDI (Gran Usuario de Distribuidora) con demanda de potencia mayor o igual a 300 kW, un mecanismo de estabilización para la compra de energía.
La misma normativa permite que estos usuarios opten por caracterizarse como agentes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) y acceder al mercado de contratos. Una empresa que cumple con las condiciones para acceder a estas alternativas no necesariamente tiene que limitarse a recibir pasivamente el precio que le llega incorporado en la factura.
Puede analizar cómo abastecerse, evaluar contratos y decidir cuánto riesgo de precio está dispuesto a asumir. Contratar energía no significa necesariamente buscar el precio más bajo. Significa también gestionar riesgo. Diferir no es reducir. En este contexto debe interpretarse también la medida adoptada por la provincia de Santa Fe frente al impacto de los cargos energéticos del invierno.
El Gobierno provincial habilitó un mecanismo de financiamiento para que el sector productivo pueda diferir los cargos correspondientes a junio, julio y agosto de 2026 y pagarlos en cuotas, con vencimiento final en abril de 2027.
La herramienta tiene una lógica financiera concreta: evitar que un costo concentrado en determinados meses produzca un impacto excesivo sobre el flujo de fondos de las empresas. Modifica el momento en que se paga, pero no el monto que representa ese consumo para la empresa.
Esta distinción es fundamental porque, si el problema energético se aborda únicamente desde el monto final de la factura, corremos el riesgo de concentrarnos en cómo pagarla en lugar de preguntarnos por qué estamos pagando ese costo y qué podemos hacer para modificarlo. El financiamiento puede ser una solución financiera. Pero no debería confundirse con una estrategia energética.
Menos subsidios, mayor protagonismo
Esta transformación tampoco ocurre solamente en el sector industrial. El sistema energético argentino está avanzando hacia una participación más focalizada del Estado en materia de subsidios. El proyecto de Presupuesto 2027 plantea una reducción de la participación relativa de los subsidios energéticos y una mayor focalización de la asistencia.
Esto no significa que los subsidios desaparezcan. Significa que el usuario debe prepararse para un escenario en el que la cobertura estatal sobre el costo de la energía tenga límites más definidos. La discusión sobre la Zona Fría, los mecanismos de asistencia y los distintos esquemas tarifarios forma parte de ese proceso más amplio.
Y cuanto menor sea la proporción del costo energético absorbida por el Estado, mayor será la importancia de las decisiones que tome cada usuario. No se trata de trasladar toda la responsabilidad al consumidor, se trata de reconocer una realidad económica: cuando una mayor parte del costo llega al usuario, administrar ese costo se vuelve más importante.
¿Hacia dónde vamos?
Probablemente hacia un sistema energético en el que el usuario tenga que asumir un papel mucho más activo. Para una gran industria, ese protagonismo puede significar analizar su incorporación al MEM, negociar un contrato de abastecimiento, gestionar la demanda o realizar inversiones de eficiencia.
Para una pyme, puede significar algo tan concreto como entender por qué su factura aumentó, qué componente explica ese aumento y qué alternativas tiene para reducir su exposición. Para una familia, puede significar algo mucho más sencillo: revisar hábitos de consumo, utilizar eficientemente los equipos, controlar la potencia contratada y evitar consumos innecesarios.
Las herramientas son diferentes, pero el principio es el mismo: dejar de considerar la energía como un gasto automático y empezar a tratarla como una variable que puede gestionarse.
¿Qué puede hacer el usuario?
La respuesta no será siempre la misma. Dependerá del tamaño, del consumo, de la actividad, de la estructura tarifaria y de las posibilidades técnicas y contractuales de cada caso. La estrategia energética no consiste solamente en conseguir energía al menor precio posible.
Consiste en conocer, anticipar, decidir y gestionar. Porque en un escenario de mayor volatilidad y menor cobertura generalizada, esperar a que llegue una factura elevada para empezar a analizar el problema será cada vez más caro. El desafío que viene no será solamente conseguir energía. Será aprender a gestionarla.
El autor es consultor en Estrategia y Eficiencia Energética Industrial.