La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, saldrá de gira a fines de octubre y brindará conciertos en las localidades de San Carlos Sud (departamento Las Colonias) y Cayastá (departamento Garay). Ingreso libre y gratuito.
La Sinfónica santafesina llegará a San Carlos Sud y Cayastá
El primer concierto será el viernes 23 de octubre a las 21 en la localidad del departamento Las Colonias y el segundo se realizará el domingo 25 en la comuna del departamento Garay. Ingreso libre y gratuito.
Repertorio clásico y grandes obras
El viernes 23 la velada será en la Sociedad de Canto Harmonie (calle Beck Bernard 891, San Carlos Sud) a las 21 horas, mientras que el domingo 25 el ensamble se presentará en el Club Ciclón Norte (Félix de Luján y Conde de Tessieres, Cayastá) a las 19.
Los conciertos, organizados por el Ministerio de Cultura de la provincia, en conjunto con ambas comunicas, serán dirigidos por el Maestro Silvio Viegas, quien guiará a más de 50 músicos en la interpretación de obras encumbradas de la historia musical.
El programa incluye la Obertura Leonora Nº 3, Op. 72b (Ludwig V. Beethoven); Pas de deux del Acto II de El Cascanueces, Op. 71 (Piotr I. Tchaikovsky) y Pompa y circunstancia, Op. 39 (Edward Elgar)
Descentralización de la agenda artística
Esta iniciativa se enmarca en un firme compromiso de la gestión pública con la democratización de los bienes culturales y la garantía del derecho a la cultura para cada habitante del territorio.
Acercar un organismo de la jerarquía y trayectoria de la Orquesta Sinfónica Provincial a distintas comunidades permite descentralizar la agenda artística, garantizando el acceso libre, equitativo y gratuito a experiencias musicales de excelencia en cada rincón de la provincia.