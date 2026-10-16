Un distintivo rosa prendido con un alfiler, agregaron este jueves 15 de octubre los miembros de la Cámara de Sanadores en sus bancas al sesionar, así como todos los empleados de planta de ese cuerpo y los asesores.
Senadores de Santa Fe impulsan la prevención del cáncer de mama
Material informativo, cintas rosas y la iluminación de la fachada de la Legislatura. La Cámara alta acompaña la campaña de concientización. El 19 de octubre en el CEMAFE habrá una jornada dedicada al tema.
Las cintas similares a una escarapela se dejaron al alcance de todos los presentes y no hubo preguntas ni dudas al respecto, lo que demuestra que las campañas que se suceden desde principios de la década del '90 cumplen con su cometido de divulgación.
Pero, al decir de los senadores que recibieron en la Comisión de Salud a a Jorge Cuaglini, presidente de la Asociación Cooperadora del CEMAFE, y a la Dra. Mariela Peresson, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la institución, se trata de insistir sobre la prevención y el cuidado.
La adhesión del Senado a las acciones del "octubre rosa" se destacan en un parte de prensa de la Cámara que abunda en información sobre las actividades previstas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.
Las iniciativas incluyen la colocación de cartelería institucional, la distribución de material informativo y la iluminación de color rosa de la fachada de la Legislatura, además de la participación en una jornada abierta a la comunidad que se realizará en el CEMAFE.
Como parte de esta campaña, se instaló un cartel alusivo en el hall del Palacio Legislativo y se imprimieron folletos informativos que se encuentran a disposición del público. También se distribuirán cintas rosas, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, para acompañar las acciones de sensibilización.
El material elaborado junto al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del CEMAFE brinda información sobre la importancia de la prevención y la detección temprana, e incluye recomendaciones para la autoexploración mamaria, los cambios a los que se debe prestar atención y la consulta médica ante la aparición de posibles señales de alerta.
Asimismo, recuerda la importancia de realizar los controles de salud correspondientes.
Color
En adhesión a esta iniciativa, el lunes 19 de octubre la fachada del edificio de la Legislatura provincial se iluminará de color rosa, como símbolo del compromiso con la concientización sobre el cáncer de mama y la promoción del cuidado integral de la salud.
La acción busca contribuir a visibilizar la problemática y reforzar la importancia de la prevención, los controles periódicos y el acceso oportuno a la atención médica.
El Senado también participará de la Jornada de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, organizada por el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y la Asociación Cooperadora del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE "Héroes de Malvinas").
Se desarrollará el lunes 19 de octubre, de 8 a 16, en las instalaciones del establecimiento, ubicado en Mendoza 2419 de la ciudad de Santa Fe.
La actividad fue declarada de interés por la Cámara de Senadores y tiene como objetivo promover la prevención, la detección temprana y el cuidado integral de la salud de las mujeres.
Bajo el lema "Una consulta, dos ventanas de prevención, un mismo objetivo: cuidar la salud integral de la mujer", la propuesta vincula la prevención del cáncer de mama con la evaluación y el control de factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos.
Durante la jornada se realizarán charlas abiertas e informativas, se distribuirá material educativo y habrá espacios de intercambio y sensibilización. También se ofrecerán clases abiertas de Zumba y Tai Chi, orientadas a promover la actividad física y el bienestar general.