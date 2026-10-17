En la Sociedad Italiana

San Jerónimo Norte vivirá una gran noche musical con la Banda Municipal, una orquesta y los coros locales

El espectáculo se realizará el domingo 18 de octubre, a las 21.15 horas, en la Sociedad Italiana. Participarán la Orquesta Perla de la Fundación Arte Viva y los coros municipales de Niños y Adolescentes y Polifónico, en una propuesta que reunirá distintas expresiones musicales de la ciudad del departamento Las Colonias.