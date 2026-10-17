San Jerónimo Norte será escenario de un encuentro musical que reunirá a la Banda Municipal, una orquesta y agrupaciones corales de la ciudad. El concierto se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, a las 21.15, en las instalaciones de la Sociedad Italiana.
San Jerónimo Norte vivirá una gran noche musical con la Banda Municipal, una orquesta y los coros locales
El espectáculo se realizará el domingo 18 de octubre, a las 21.15 horas, en la Sociedad Italiana. Participarán la Orquesta Perla de la Fundación Arte Viva y los coros municipales de Niños y Adolescentes y Polifónico, en una propuesta que reunirá distintas expresiones musicales de la ciudad del departamento Las Colonias.
La propuesta contará con la participación de la Orquesta Perla, perteneciente a la Fundación Arte Viva, y de los coros municipales de Niños y Adolescentes y Polifónico, que compartirán la velada en una presentación conjunta.
Una propuesta musical con participación local
El concierto reunirá a músicos e integrantes de distintas agrupaciones, con el objetivo de ofrecer al público una noche dedicada a la música y al trabajo artístico colectivo.
La presencia de la Banda Municipal junto a la Orquesta Perla y los coros permitirá combinar el repertorio instrumental con las interpretaciones vocales, en un encuentro que pone en valor la actividad cultural de San Jerónimo Norte.
La Sociedad Italiana será el escenario
La presentación tendrá lugar el domingo 18 de octubre, a las 21.15, en la Sociedad Italiana, espacio elegido para recibir a las agrupaciones participantes y al público.
La invitación está abierta a quienes deseen acompañar esta propuesta y disfrutar de una velada musical junto a artistas e instituciones vinculadas con la cultura local.
Un encuentro para disfrutar de la cultura
La actividad propone compartir una noche de música en la que confluirán distintas generaciones y expresiones artísticas. La participación de los coros municipales de Niños y Adolescentes, junto al Coro Polifónico, también permitirá destacar el trabajo coral que se desarrolla en la comunidad.
De esta manera, San Jerónimo Norte suma una nueva propuesta a su agenda cultural, con un espectáculo que convoca a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en un espacio tradicional de la ciudad.