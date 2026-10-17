La Municipalidad de Reconquista prorrogó la suspensión preventiva, sin goce de haberes, de tres agentes investigados por presuntas irregularidades en la rendición de fondos del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y del sistema SUBE. Al mismo tiempo, dispuso la reincorporación de un cuarto trabajador, asignándolo a otra dependencia municipal.
Prorrogan la suspensión de tres municipales por el caso de fondos millonarios del SEM y la SUBE
La medida rige desde el 14 de octubre y mantiene las suspensiones sin goce de haberes por otros 30 días hábiles administrativos. En tanto, uno de lo investigados volvió a prestar servicios y fue destinado al Centro Estratégico de Operaciones.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto Nº 289, fechado el 9 de octubre de 2026. La extensión de las suspensiones comenzó a regir el 14 de octubre y comprende otros 30 días hábiles administrativos.
Los agentes alcanzados por la prórroga son Erika Vanesa Mai, Gabriel Enrique Ferrari y María Inés Esteban. El documento establece que la medida se mantiene dentro del límite temporal previsto por el artículo 124 de la Ley Nº 9.286.
Por otra parte, el Ejecutivo ordenó la reincorporación de Walter Fernando Batistuta desde el 14 de octubre, al vencer su suspensión preventiva. El trabajador fue asignado al Centro Estratégico de Operaciones, dependiente de la Secretaría de Control Público.
Investigación
El sumario administrativo se inició mediante el Decreto Nº 217, firmado el 7 de agosto de 2026, después de que se detectaran inconsistencias en las rendiciones de fondos del estacionamiento medido. Insistentes versiones que ni fueron confirmadas por las fuentes oficiales dan cuenta que el faltante de fondos ascendería a un cifra varias veces millonaria.
En aquel momento, el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, decretó la suspensión preventiva por 30 días hábiles de los cuatro agentes municipales e inició los correspondientes sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias vinculadas al funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido y Tarifado.
La medida inicial alcanzó a cuatro trabajadores: Gabriel Ferrari, señalado como jefe del sector de estacionamiento medido; Erika Mai; Walter Batistuta y María Inés Esteban. Todos fueron suspendidos preventivamente sin percepción de haberes, mientras se avanzaba con la investigación administrativa. Para instruir el sumario fue designada la abogada Daniela Elizabeth Peralta.
Posteriormente, mediante el Decreto Nº 245, el municipio amplió el objeto de la investigación para incluir presuntas irregularidades en las rendiciones del sistema SUBE correspondientes al punto de venta municipal.
En otra instancia, a través del Decreto Nº 251, el Ejecutivo rechazó un recurso presentado por Erika Vanesa Mai y ratificó su suspensión preventiva.
Ahora, el Decreto Nº 289 mantiene apartados preventivamente de sus funciones a tres de los agentes y dispone el regreso de Batistuta a la actividad municipal, aunque en un área diferente.
Por qué fueron apartados
Nicolás Sandrigo, titular del área del que depende el SEM, explicó en agosto pasado que la suspensión preventiva tenía como finalidad evitar interferencias en la investigación. Indicó que los empleados ya no tienen acceso a oficinas, documentación, sistemas informáticos, usuarios, claves ni demás herramientas vinculadas al Sistema de Estacionamiento Medido.
«El apartamiento es para resguardar todo lo relacionado con el funcionamiento del sistema y permitir que la investigación avance sin obstáculos», sostuvo.
Los funcionarios revelaron que la situación comenzó a investigarse cuando surgieron inconsistencias relacionadas con la rendición de fondos provenientes del sistema.
A partir de ese momento se trabajó junto a Contaduría Municipal y con la empresa encargada del soporte tecnológico para reconstruir la operatoria y verificar la información disponible.
Según explicaron, el sistema registra cada movimiento mediante una «huella digital», lo que permite reconstruir las operaciones realizadas por los distintos usuarios.
Rendición
Uno de los aspectos que más remarcaron los funcionarios fue que las presuntas irregularidades no estarían vinculadas con la plataforma tecnológica, sino con la administración y rendición del dinero recaudado. «El problema no está en el sistema, sino en la rendición de los fondos al municipio», afirmaron durante la conferencia.