Reconquista

Prorrogan la suspensión de tres municipales por el caso de fondos millonarios del SEM y la SUBE

La medida rige desde el 14 de octubre y mantiene las suspensiones sin goce de haberes por otros 30 días hábiles administrativos. En tanto, uno de lo investigados volvió a prestar servicios y fue destinado al Centro Estratégico de Operaciones.