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Récord en Santa Fe: la sexta subasta de bienes incautados al delito recaudó más de $1.640 millones

El dinero será destinado a la reparación de víctimas de delitos, al sostenimiento de políticas sociales y al financiamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales.