Ciudad de Santa Fe

Poletti acompañó la sexta subasta de bienes incautados al delito en la Estación Belgrano

El intendente estuvo presente en la actividad organizada por el Gobierno provincial, que reunió 224 lotes y contó con la inscripción de casi 8.800 personas de todo el país. La Municipalidad cedió el espacio de la Estación Belgrano para la realización del evento.