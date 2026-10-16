El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro este viernes en la sexta subasta de bienes incautados al delito, organizada por el Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La actividad se desarrolló en la Estación Belgrano, un espacio emblemático que la Municipalidad puso, una vez más, a disposición para llevar adelante esta iniciativa de impacto nacional.
Poletti acompañó la sexta subasta de bienes incautados al delito en la Estación Belgrano
El intendente estuvo presente en la actividad organizada por el Gobierno provincial, que reunió 224 lotes y contó con la inscripción de casi 8.800 personas de todo el país. La Municipalidad cedió el espacio de la Estación Belgrano para la realización del evento.
En esta edición se subastaron 224 lotes, entre los que se encontraban 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. La convocatoria alcanzó a 8.796 personas inscriptas de distintas provincias argentinas, convirtiéndose en la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad.
Exhibición y participación de estudiantes
La propuesta se enmarca en la política provincial de administración y destino de los bienes incautados al delito, con el objetivo de afectar su poder económico. Antes del remate, los participantes habilitados pudieron recorrer y revisar los lotes exhibidos en la Estación Belgrano. La instancia de exhibición también contó con la participación de estudiantes de tres escuelas técnicas de la ciudad, que brindaron información sobre las características de los vehículos como parte de una experiencia de aprendizaje práctico.
“Desde la Municipalidad de Santa Fe seguimos acompañando esta política de Estado que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro, porque entendemos que la lucha contra el delito requiere del compromiso y del trabajo conjunto de todos los niveles del Estado. La seguridad es una responsabilidad compartida y cada uno, desde su lugar, tiene que aportar para construir una ciudad y una provincia más seguras”, destacó el intendente Juan Pablo Poletti.
“Estas subastas también tienen un mensaje muy importante para la sociedad: que los bienes provenientes del delito puedan recuperarse y tener un destino útil para la comunidad. Por eso, una vez más, ponemos a disposición la Estación Belgrano y acompañamos toda la organización de este evento. Creemos en un Estado presente, que trabaje de manera coordinada y que dé respuestas concretas a los vecinos”, agregó el mandatario.
La palabra de Maximiliano Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y la impunidad” y aseguró: “Se trata de una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad. En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes”.
Pullaro valoró además la confianza en el Estado provincial. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó”, dijo.
El gobernador señaló que es la subasta más grande que se realizó, en cuanto a la cantidad de inscriptos, y que eso “demuestra que la gente tiene mucha expectativa y confianza en el Estado santafesino”. Y recordó que lo recaudado “va para resarcir a víctimas de delitos, y a organizaciones sociales. Estamos demostrando que en la Provincia la impunidad se acabó”.
Por último, afirmó: “Vamos a seguir avanzando contra quienes cometen delitos. Santa Fe estuvo muy golpeada durante mucho tiempo, hoy hemos contenido la violencia y hemos bajado los índices de delito, pero hay que seguir avanzando”.