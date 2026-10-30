La Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizó la apertura de sobres de la licitación para ejecutar obras de infraestructura eléctrica en distintos sectores rurales del distrito San Justo. El acto se desarrolló en la delegación local de la empresa y contó con la presentación de diez ofertas.
Diez empresas presentaron ofertas para ejecutar obras eléctricas en la zona rural de San Justo
El proyecto contempla la remodelación y reposición de más de 45 kilómetros de tendidos de media tensión en Estancia Pichuco, San Justo Sur y Rincón Soñado.
Los trabajos comprenden tres sectores: la línea de Estancia Pichuco y sus usuarios, la línea aérea San Justo Sur y la línea aérea Rincón Soñado. Las intervenciones están destinadas a mejorar las condiciones de la red de distribución de energía en esas zonas.
El presupuesto oficial, actualizado a septiembre de 2026, asciende a $1.093 millones. Según se informó, prácticamente todas las propuestas económicas presentadas se ubicaron por debajo de ese monto. Ahora, el área técnica de la EPE deberá analizar las ofertas para determinar la adjudicación de los trabajos.
Más de 45 kilómetros de tendidos eléctricos
El proyecto contempla la remodelación de aproximadamente 15 kilómetros de línea aérea de media tensión de 13,2 kV y otros 6,7 kilómetros de línea de 7,62 kV.
Las tareas se realizarán mediante estructuras constructivas rurales y la incorporación de conductor reforzado con alma de acero, con una sección de 35/6 mm² de aluminio-acero.
Además, se prevé la reposición de aproximadamente 23,3 kilómetros de conductor neutro, utilizando cable desnudo de aluminio de 25 mm².
En conjunto, las intervenciones alcanzarán unos 45 kilómetros de infraestructura eléctrica, distribuidos entre los tres sectores incluidos en la licitación.
Diez ofertas y análisis para la adjudicación
De la apertura de sobres participaron el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; el intendente de la ciudad, Nicolás Cuesta; y la directora de la EPE, Paola Forcada, entre otras autoridades.
Durante el acto, Borla destacó la cantidad de empresas interesadas en ejecutar los trabajos y señaló que se trata de una obra cuya realización había sido solicitada anteriormente.
La presentación de diez propuestas marca el inicio de la etapa de evaluación técnica y económica, que permitirá establecer qué empresa o empresas estarán a cargo de las intervenciones previstas.
Otra obra eléctrica en el sector este de San Justo
En paralelo, en el sector este de la ciudad se ejecuta otro proyecto de infraestructura energética, que contempla la colocación de 22 kilómetros de nuevo tendido preensamblado.
De acuerdo con la información difundida, esa intervención representa una inversión de aproximadamente $1.500 millones y busca renovar parte de la red de distribución eléctrica urbana.
De esta manera, los proyectos en marcha comprenden tanto sectores rurales como urbanos de San Justo, con trabajos orientados a la renovación de tendidos y al mejoramiento de la infraestructura del servicio eléctrico.