Departamento General Obligado

El Paraná sigue por encima del nivel de evacuación en Reconquista: hay 88 personas evacuadas

El río Paraná registró 5,58 metros en el puerto de Reconquista, 28 centímetros por encima del nivel de evacuación. En el departamento General Obligado hay 22 personas evacuadas y otras 66 autoevacuadas. También continúan los traslados preventivos de hacienda y las medidas de asistencia en las localidades afectadas.