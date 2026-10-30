La situación hídrica en el departamento General Obligado continúa bajo seguimiento ante la crecida del río Paraná, que en el puerto de Reconquista alcanzó los 5,58 metros en la medición del 29 de octubre. El registro se ubica 28 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 5,30 metros, y muestra una tendencia creciente.
El Paraná sigue por encima del nivel de evacuación en Reconquista: hay 88 personas evacuadas
El río Paraná registró 5,58 metros en el puerto de Reconquista, 28 centímetros por encima del nivel de evacuación. En el departamento General Obligado hay 22 personas evacuadas y otras 66 autoevacuadas. También continúan los traslados preventivos de hacienda y las medidas de asistencia en las localidades afectadas.
De acuerdo con el informe N° 3 del Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe, actualizado el jueves 29 de octubre, en la región se contabilizan 88 personas que debieron abandonar sus hogares: 22 evacuadas y 66 autoevacuadas.
La situación afecta principalmente a sectores ribereños y zonas bajas de distintas localidades, donde continúan los relevamientos y la coordinación de asistencia para las familias alcanzadas por la crecida.
El río se mantiene por encima del nivel de evacuación
Los datos hidrométricos indican que el Paraná registró una variación de un centímetro respecto de la medición anterior. El nivel actual supera tanto la marca de alerta, fijada en 5,10 metros, como la de evacuación.
En cuanto a las proyecciones, el Instituto Nacional del Agua (INA) estima que el río podría alcanzar una altura central de 5,50 metros en Reconquista para el 3 de noviembre, dentro de un rango posible de entre 5,25 y 5,95 metros.
Para el 10 de noviembre, la estimación central se ubica en 5,46 metros, con valores posibles de entre 5,20 y 6 metros. Se trata de proyecciones sujetas a modificaciones según la evolución de las condiciones hidrológicas y meteorológicas de la cuenca.
En la cuenca alta, la represa de Itaipú mantiene seis compuertas abiertas, mientras que el río Iguazú presenta una situación estacionaria. Aguas abajo de Yacyretá, los niveles se encuentran estabilizados.
Por otra parte, no se registraron precipitaciones en la región durante el período relevado, aunque para el viernes 30 y el sábado 31 de octubre se anticipaban condiciones de posible inestabilidad.
Hay evacuados en Tacuarendí y Las Toscas
El relevamiento de Protección Civil, actualizado el 29 de octubre a las 9:40, contabilizó 22 personas evacuadas y 66 autoevacuadas en el departamento General Obligado.
En Tacuarendí se encuentran 10 personas evacuadas, alojadas en un centro comunal que funciona en las instalaciones de una exguardería.
En Las Toscas se registran 12 personas evacuadas y otras 59 autoevacuadas. Para la asistencia se encuentra habilitado el Centro de Evacuación Virgen Niña.
En Reconquista, en tanto, se contabilizaron siete personas autoevacuadas, correspondientes a dos familias.
Mientras continúa el seguimiento de los sectores afectados, también se mantienen las medidas preventivas en materia de servicios e infraestructura. La Empresa Provincial de la Energía dispuso la interrupción preventiva del suministro eléctrico en la zona de cabañas de Florencia y en Puerto Ocampo, debido a las condiciones hídricas.
Traslado de hacienda y recomendaciones para la población
En el sector productivo continúan los movimientos preventivos de animales desde las zonas bajas de las islas hacia terrenos más elevados y tierra firme. Se recomienda a los productores anticipar los traslados, evaluar las condiciones de los accesos y mantenerse atentos a la evolución del río.
Esta situación también requiere precaución en las rutas y caminos de la región. En particular, se solicita circular con cuidado por la Ruta Provincial 1 y otros accesos, ante la posible presencia de animales y personas que participan de las tareas de arreo. También se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Para las familias de sectores ribereños, las recomendaciones incluyen preparar documentación personal, medicamentos, agua segura, alimentos, ropa y elementos de higiene ante una eventual evacuación. También se aconseja evitar el contacto con aguas de inundación, no consumir alimentos que hayan estado en contacto con ellas y utilizar únicamente agua segura.
En caso de emergencia se encuentran disponibles las líneas 911, para emergencias generales, y 107, para atención médica. Además, se recuerda que no deben atravesarse calles, caminos o sectores cubiertos por agua y que no se debe regresar a una vivienda evacuada hasta contar con autorización de las autoridades.
El seguimiento de la situación continúa en coordinación con los municipios y comunas de General Obligado, mientras se aguarda la evolución de los niveles del Paraná y de las condiciones meteorológicas para los próximos días.