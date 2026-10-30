La infraestructura sanitaria del departamento San Martín sumará nuevas obras y mejoras a partir de distintas intervenciones en centros de salud de la región. Entre los principales anuncios se encuentra la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10 de San Jorge, mientras que en Landeta se presentaron trabajos de refacción realizados en el Samco local.
San Jorge tendrá un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10
El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10 de San Jorge. Además, se realizaron mejoras edilicias en Landeta y se formalizaron cambios de autoridades en los efectores de Sastre y Cañada Rosquín.
Las novedades se dieron durante una recorrida de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, por efectores de Sastre, San Jorge, Landeta y Cañada Rosquín. La agenda también incluyó la presentación de nuevas autoridades en dos establecimientos y la celebración del 60° aniversario del Samco de Landeta.
San Jorge: un nuevo edificio para la atención primaria
En San Jorge se anunció la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10, que contará con financiamiento provincial. La obra se realizará en un terreno municipal ubicado en la intersección de Lamadrid y Tucumán.
El proyecto permitirá modernizar las instalaciones del efector y mejorar las condiciones de atención en el barrio. Según explicó el intendente Juan Pablo Pellegrino, el traslado al nuevo inmueble se organizará de manera que el servicio continúe funcionando sin interrupciones durante el proceso.
Por su parte, la directora del Hospital de San Jorge, Gabriela Alasino, destacó la importancia de sostener la presencia de los centros de salud en los barrios y fortalecer las tareas de prevención y promoción sanitaria.
Landeta: refacciones en el Samco por sus 60 años
En Landeta, la recorrida coincidió con la celebración del 60° aniversario del Samco y la presentación de las mejoras edilicias ejecutadas mediante el programa provincial FonRES.
Los trabajos comprendieron la impermeabilización de aproximadamente 160 metros cuadrados de cubierta, la reparación de muros afectados por filtraciones y humedad, la renovación del baño del personal y la ejecución de desagües pluviales.
También se realizaron tareas de pintura y terminaciones interiores, además de la construcción del cerramiento del sector de cochera.
La presidenta comunal, Oriana Granero, destacó la importancia de las intervenciones y la participación de trabajadores de la localidad en las reformas.
En tanto, el director del Samco, Guillermo Franco, señaló que las obras permitieron solucionar problemas edilicios que afectaban tanto al personal como a los pacientes, entre ellos las filtraciones y el ingreso de agua al sector de enfermería durante las lluvias.
Cambios de autoridades y mejoras en Sastre y Cañada Rosquín
La agenda sanitaria también incluyó actividades en Sastre y Cañada Rosquín. En el Samco de Sastre, la ministra acompañó la presentación de Gisela Ceci como nueva directora del establecimiento.
Durante la visita, se destacó la renovación de los chasis del equipo de mamografía, una intervención que permitió sostener las actividades de detección y prevención desarrolladas en el marco de Octubre Rosa, además de atender otras necesidades del efector.
En Cañada Rosquín, por su parte, asumió la dirección del Samco Leonardo Dallari, en reemplazo de Ángel Grande. El nuevo responsable planteó como objetivo trabajar junto al equipo para consolidar un establecimiento más accesible y mejorar la atención a la comunidad.
Durante la recorrida también se observaron las mejoras edilicias realizadas en 2025 a través del programa FonRES. La presidenta comunal, María Eugenia Racciatti, valoró las intervenciones y su impacto en las condiciones de funcionamiento del establecimiento, ubicado en cercanías de la Ruta Nacional 34.