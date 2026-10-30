Departamento San Martín

San Jorge tendrá un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10 de San Jorge. Además, se realizaron mejoras edilicias en Landeta y se formalizaron cambios de autoridades en los efectores de Sastre y Cañada Rosquín.