La Municipalidad de Esperanza puso en marcha una serie de encuentros con vecinos de distintos sectores de la ciudad para informar sobre las medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño, explicar los protocolos de actuación frente a posibles emergencias y promover la participación de la comunidad.
Esperanza prepara a los vecinos ante posibles emergencias por lluvias y tormentas
El municipio inició reuniones con vecinos para informar sobre los protocolos de actuación, las obras de infraestructura hídrica y las medidas necesarias para reducir los riesgos ante posibles lluvias intensas.
La primera reunión se realizó en el barrio Los Troncos y contó con la participación del intendente Rodrigo Müller, junto a las secretarias de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel; de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig; y de Desarrollo Humano, Florencia Blanche.
Durante el encuentro, las autoridades compartieron información sobre las acciones que se llevan adelante desde el municipio, escucharon las inquietudes de los vecinos y detallaron las responsabilidades de los organismos públicos y de la comunidad ante eventuales contingencias climáticas.
"Esta situación de El Niño requiere el trabajo de todos. Desde el municipio estamos trabajando para disminuir las vulnerabilidades de la ciudad y contar con la capacidad de responder rápidamente ante cualquier emergencia", señaló Müller.
Plan hídrico y protocolos de actuación
Uno de los principales ejes de las reuniones es la presentación de la política municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, que contempla el Plan Hídrico Municipal y los protocolos de actuación ante lluvias y tormentas.
Estas herramientas buscan mejorar la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y establecer pautas de respuesta que también puedan aplicarse frente a otras situaciones de emergencia.
En materia de infraestructura, se detallaron los trabajos realizados para favorecer el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamientos. Entre las intervenciones se encuentran la limpieza y el mantenimiento de canales y desagües, la ejecución de entubados y la limpieza de cunetas.
La responsabilidad de los vecinos
Otro de los puntos abordados fue la importancia de la colaboración de los vecinos en el mantenimiento de los espacios públicos y el funcionamiento de los sistemas de drenaje. En ese sentido, se hizo hincapié en la correcta disposición de los residuos y en el respeto de los días y horarios establecidos para la recolección, con el objetivo de evitar obstrucciones en los desagües.
Las reuniones también incluyen aspectos vinculados con la prevención sanitaria y la atención de las personas ante situaciones de emergencia. Se brindó información sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de estos eventos, así como sobre las medidas para prevenir enfermedades zoonóticas.
La Municipalidad adelantó que continuará con esta agenda de reuniones en otros sectores de la ciudad, con el propósito de ampliar el acceso a la información y fortalecer la preparación comunitaria ante posibles contingencias.
"Estos encuentros son muy positivos porque nos permiten conversar directamente con los vecinos, compartir información y escuchar sus inquietudes. Vamos a continuar con esta agenda en otros barrios de la ciudad, porque la prevención se construye entre todos", concluyó el intendente.