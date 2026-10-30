El Municipio de San Jerónimo Norte realizó una jornada de capacitación sobre el Sistema de Emergencias 911, con el objetivo de promover su utilización y brindar información a la comunidad sobre cómo actuar ante situaciones que requieren una respuesta inmediata.
San Jerónimo Norte: buscan fortalecer el uso del 911 para responder ante emergencias
A través de un encuentro organizado desde el área de Protección Civil, personal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe brindó una capacitación sobre el funcionamiento del Sistema de Emergencias 911 y las situaciones en las que corresponde utilizarlo.
La actividad fue impulsada desde el área de Protección Civil y contó con la participación de personal del Ministerio de Seguridad de la provincia, que estuvo a cargo de un taller sobre el funcionamiento de esta herramienta y su importancia para la atención de emergencias.
La iniciativa apunta a fortalecer la prevención y difundir información que permita a los vecinos reconocer en qué circunstancias deben comunicarse con el servicio.
Un sistema gratuito para la atención de emergencias
El 911 es un servicio gratuito al que se puede acceder desde teléfonos fijos y celulares, en cualquier momento, para informar sobre situaciones que requieren intervención urgente de los organismos correspondientes.
Durante la capacitación se hizo hincapié en la importancia de recurrir a esta línea ante la presencia de conductas sospechosas, delitos en curso, sonidos de alarmas o disparos y pedidos de auxilio. También corresponde comunicarse cuando se registran situaciones de violencia familiar, emergencias médicas u otros hechos que demandan asistencia inmediata.
El sistema permite canalizar los avisos y coordinar la intervención de los servicios de emergencia, de acuerdo con las características de cada situación.
Prevención y compromiso comunitario
Desde el Municipio destacaron la importancia de fortalecer el conocimiento de esta herramienta entre los vecinos, como parte de las acciones destinadas a mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo.
En ese sentido, remarcaron que conocer el funcionamiento del 911 y utilizarlo de manera adecuada contribuye a facilitar la intervención de los equipos de emergencia.
La capacitación se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto entre el gobierno local y los organismos provinciales, con el propósito de promover una comunidad mejor informada y preparada para actuar ante situaciones que puedan comprometer la seguridad y la integridad de las personas.