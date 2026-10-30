Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de octubre

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre para algunas prestaciones que tienen períodos de acreditación vigentes. Los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin importar la terminación del DNI.