La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 30 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al décimo mes de 2026. Aunque la mayoría de las prestaciones ya completaron sus fechas de acreditación, todavía hay beneficiarios que pueden retirar sus haberes durante esta jornada.
ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de octubre
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre para algunas prestaciones que tienen períodos de acreditación vigentes. Los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin importar la terminación del DNI.
De acuerdo con el calendario del organismo, este viernes pueden cobrar los titulares de las Asignaciones de Pago Único (APU) por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, así como quienes reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC).
En ambos casos, los pagos están disponibles para todas las terminaciones de DNI y no es necesario esperar una fecha específica según el número de documento.
ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de octubre
El cronograma de pagos de octubre contempla dos grupos de prestaciones que mantienen abierto su período de acreditación durante este viernes.
Asignaciones de Pago Único:
Los titulares de las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción pueden cobrar durante esta jornada.
El calendario establece diferentes períodos según la fecha de inicio del trámite:
Primera quincena: los pagos están disponibles hasta el 10 de noviembre.
Segunda quincena: el período de cobro comenzó el 22 de octubre y también se extiende hasta el 10 de noviembre.
En ambos casos, no hay distinción por terminación del DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
Los titulares de este beneficio también pueden cobrar este viernes, independientemente de la terminación de su documento.
El período de pago comenzó el 8 de octubre y permanecerá habilitado hasta el 10 de noviembre.
¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy?
Este viernes no hay nuevos pagos programados para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.
El calendario de octubre para este grupo finalizó el jueves 29, cuando cobraron los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.
Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo completaron su cronograma el jueves 22 de octubre.
De esta manera, las prestaciones previsionales correspondientes a octubre ya finalizaron sus fechas regulares de pago.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre de 2026
Los haberes previsionales de octubre incorporaron un incremento del 1,66%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad.
Además, continúa vigente el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios que reúnen las condiciones establecidas.
Con estos valores, los principales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $435.748,51.
Jubilación mínima con bono completo: $505.748,51.
Jubilación máxima: $2.932.174,85.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81.
PUAM con bono completo: $418.598,81.
El refuerzo previsional no alcanza a todos los beneficiarios por igual: se liquida de acuerdo con los requisitos y los topes establecidos.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde cobran a través de los canales digitales del organismo, sin necesidad de concurrir a una oficina.
Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, tienen que seleccionar la opción «Cobros» y luego «Consultar fecha y lugar de cobro».
También pueden consultar el calendario oficial de pagos de ANSES para verificar las fechas correspondientes a cada prestación y terminación del DNI.
La consulta es gratuita y permite conocer los datos necesarios para organizar el cobro de los beneficios.