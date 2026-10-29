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ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este jueves 29 de octubre

El organismo previsional completa el calendario de pagos de octubre para los jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo. El cronograma alcanza a los titulares con documentos terminados en 8 y 9 e incluye el aumento por movilidad del 1,66%.

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ANSES informó que este jueves 29 de octubre finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo correspondientes al calendario de octubre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el medio de cobro a través de la web, la aplicación o los canales de atención virtual del organismo.

Quiénes cobran este jueves 29 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves finaliza el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

En esta última jornada del cronograma, cobran los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.

Los haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,66%, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

Las personas podrán recibir allí diferentes comunicaciones vinculadas con ANSES.ANSES informó que este jueves 29 de octubre finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro en ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales digitales de ANSES. Para realizar la consulta, existen cuatro alternativas:

1. Desde el sitio web de ANSES

Ingresar al apartado Calendario de pagos, donde se puede consultar el cronograma correspondiente.

2. A través de mi ANSES

Acceder a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, ingresar a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la aplicación mi ANSES

Abrir la app mi ANSES, ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse a Mis datos, en la opción Mis fechas de cobro.

4. Mediante Atención Virtual

Ingresar a Atención Virtual de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Después, seleccionar Iniciar atención, ingresar en Consultas rápidas y elegir Cuándo y dónde cobro.

billete, plata Créditos:REUTERS/Francisco LoureiroCómo consultar la fecha y el medio de cobro en ANSES Créditos:REUTERS/Francisco Loureiro

Qué tener en cuenta antes de consultar

Para conocer la fecha y el medio de cobro, es recomendable tener a mano el CUIL y la Clave de la Seguridad Social si se utiliza mi ANSES, la aplicación o la Atención Virtual.

La consulta digital permite verificar la información correspondiente a cada beneficiario sin necesidad de trasladarse a una oficina del organismo.

Con el pago de este jueves, ANSES completa el cronograma de octubre para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, de acuerdo con las terminaciones de documento informadas.

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