Cronograma

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este jueves 29 de octubre

El organismo previsional completa el calendario de pagos de octubre para los jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo. El cronograma alcanza a los titulares con documentos terminados en 8 y 9 e incluye el aumento por movilidad del 1,66%.