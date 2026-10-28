Boletín Oficial

El Gobierno fijó un plazo de 60 días para pedir la rehabilitación de pensiones por invalidez

Una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto el restablecimiento de determinadas pensiones no contributivas que había dispuesto una medida judicial. Las personas alcanzadas podrán presentar documentación médica actualizada y otros antecedentes para solicitar que se rehabiliten sus prestaciones.