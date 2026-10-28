La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que regirán desde noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Las medidas quedaron establecidas en dos resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, que fijaron una actualización del 1,93% para las prestaciones alcanzadas por el sistema de movilidad.
Se confirmó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre
La actualización comenzará a regir el próximo mes e impactará en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. El haber mínimo jubilatorio será de $444.158,46, mientras que la AUH llegará a $159.611. También se modifican los topes de ingresos para acceder a las prestaciones.
Por un lado, la Resolución 304/2026 determinó los nuevos importes de los haberes previsionales, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Por otro, la Resolución 303/2026 dispuso el incremento de los montos de las asignaciones familiares y de los límites de ingresos que determinan quiénes pueden cobrarlas.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre
Con la actualización, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedará establecido en $444.158,46 a partir de noviembre. En tanto, el haber máximo llegará a $2.988.765,82.
La resolución también fijó los nuevos valores de dos prestaciones previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo jubilatorio, será de $203.182,22. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $355.326,77.
Además, el organismo estableció las nuevas bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales. Desde el período devengado noviembre, se ubicarán en $149.592,45 y $4.861.685,38, respectivamente. Estos parámetros se utilizan para determinar los aportes sobre las remuneraciones alcanzadas por el sistema.
La actualización se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El mecanismo vigente establece ajustes mensuales de acuerdo con la evolución de ese indicador.
La resolución también contempla la actualización de las remuneraciones que se utilizan para calcular determinadas prestaciones iniciales. En particular, alcanza a quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de octubre de 2026 y a quienes soliciten su beneficio previsional a partir del 1° de noviembre, dentro de las condiciones previstas por la normativa.
Los importes publicados corresponden a los valores establecidos para noviembre. Para conocer el monto individual que recibirá cada beneficiario, es necesario considerar las características de la prestación y, cuando corresponda, los adicionales o descuentos aplicables.
AUH, asignaciones familiares y nuevos topes de ingresos
La Resolución 303/2026 estableció un incremento del 1,93% para los montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714, así como para los límites y rangos de ingresos del grupo familiar. La actualización alcanza a las prestaciones que se abonen o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de noviembre.
Entre los nuevos importes informados para el período, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social se ubicarán en $159.611. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $519.704.
También se actualizarán las asignaciones de pago único. La prestación por nacimiento será de $93.035; la asignación por adopción llegará a $556.217 y la correspondiente a matrimonio será de $139.300. Para estos beneficios se deben tener en cuenta los requisitos establecidos por ANSES, incluidos los límites de ingresos cuando corresponda.
En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, los importes de las asignaciones por hijo y prenatal varían según el ingreso del grupo familiar. Para el primer rango, correspondiente a ingresos de hasta $1.235.699, el monto mensual por hijo será de $79.816. En el segundo rango, para ingresos desde $1.235.699,01 hasta $1.812.272, será de $53.841.
El tercer rango, que comprende ingresos desde $1.812.272,01 hasta $2.092.326, tendrá un pago de $32.566, mientras que el cuarto rango percibirá $16.806.
La normativa también establece un límite individual: si una de las personas que integra el grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.271.814, el hogar queda excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso si la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supera el tope general previsto en los anexos.
Cuando el cálculo del aumento arroje cifras con decimales, la resolución dispone que se redondeen al valor entero siguiente. Los nuevos montos y rangos de ingresos se encuentran detallados en los anexos que acompañan la Resolución 303/2026.
De esta manera, noviembre comenzará con una actualización de las prestaciones previsionales y familiares administradas por ANSES. Para consultar las condiciones de acceso y verificar la liquidación individual, los beneficiarios pueden ingresar a los canales oficiales del organismo y revisar la información correspondiente a su prestación.