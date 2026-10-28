Anses

Se confirmó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre

La actualización comenzará a regir el próximo mes e impactará en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. El haber mínimo jubilatorio será de $444.158,46, mientras que la AUH llegará a $159.611. También se modifican los topes de ingresos para acceder a las prestaciones.