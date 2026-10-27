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ANSES: quiénes cobran este martes 27 de octubre de 2026

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y titulares de la Prestación por Desempleo. Las fechas se organizan según la terminación del DNI.

Calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Créditos:REUTERS/Francisco LoureiroCalendario de pagos para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Créditos:REUTERS/Francisco Loureiro
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 27 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. Durante esta jornada cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con las terminaciones del documento establecidas para cada prestación.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran hoy

Este martes 27 de octubre, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y cuyos documentos terminan en 4 y 5.

El calendario de pagos de octubre contempla una actualización del 1,66% para las prestaciones previsionales, de acuerdo con la movilidad mensual.

El cronograma para este grupo continuará el miércoles 28 de octubre, cuando será el turno de los DNI terminados en 6 y 7, y finalizará el jueves 29, con los documentos terminados en 8 y 9.

El cambio se vincula con el sistema de pago de la AUHLos jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobran según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo: qué DNI cobran este martes

Los titulares de la Prestación por Desempleo incluidos en el Plan 1 también tienen pagos previstos para este martes 27 de octubre.

En este caso, les corresponde cobrar a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 6 y 7.

El calendario continuará el miércoles 28 de octubre para los documentos terminados en 8 y 9, con lo que concluirá el cronograma mensual de esta prestación.

Otras asignaciones que se pueden cobrar

Además de los grupos previstos para este martes, ANSES mantiene abierto el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, así como de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En estos casos, el calendario se extiende hasta el 10 de noviembre de 2026 y alcanza a todas las terminaciones de DNI, según la prestación y el período de liquidación correspondiente.

El trámite puede realizarse tanto desde el sitio web de ANSES como desde la aplicación oficial para celularesEl calendario de ANSES establece las fechas de cobro de octubre para jubilaciones y la Prestación por Desempleo.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para verificar la información individual, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES, en www.anses.gob.ar, y consultar la fecha y el lugar de cobro con sus datos personales.

Es recomendable revisar la información antes de concurrir a una entidad bancaria, para confirmar que el pago esté disponible.

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