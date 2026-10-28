Cronograma

ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de octubre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y para titulares de la Prestación por Desempleo. También siguen vigentes los períodos de cobro de algunas asignaciones.