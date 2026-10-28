La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 28 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada incluye a jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo y tienen documentos terminados en 6 y 7, además de beneficiarios de la Prestación por Desempleo del Plan 1 con DNI finalizados en 8 y 9.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de octubre de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y para titulares de la Prestación por Desempleo. También siguen vigentes los períodos de cobro de algunas asignaciones.
Jubilados y pensionados: quiénes cobran hoy
Este miércoles les corresponde cobrar a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 6 o 7.
El cronograma de octubre para este grupo comenzó el viernes 23, con los documentos finalizados en 0 y 1. Continuó el lunes 26 para las terminaciones 2 y 3, y el martes 27 para los DNI terminados en 4 y 5.
El calendario finalizará el jueves 29 de octubre, cuando cobren los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.
Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ya completaron el cronograma de pagos de octubre, que concluyó el jueves 22.
Prestación por Desempleo y asignaciones: cuáles siguen vigentes
Los titulares de la Prestación por Desempleo correspondiente al Plan 1 con DNI terminados en 8 y 9 también cobran este miércoles. Con este grupo concluye el calendario de octubre para esa prestación.
Además, continúan abiertos los períodos de pago de otras asignaciones de ANSES:
Asignaciones de Pago Único: las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pueden cobrar dentro del período habilitado hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: el calendario permanece vigente hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación del documento.
Asignación por Maternidad: el período de pago también continúa abierto hasta el 10 de noviembre.
Estos períodos no implican necesariamente una nueva acreditación para todos los beneficiarios este miércoles. La fecha efectiva depende de la prestación y de la liquidación correspondiente.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de pago en el sitio oficial de ANSES, www.anses.gob.ar, o ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Antes de concurrir a una sucursal bancaria, se recomienda consultar la información correspondiente a cada prestación y comprobar que el pago esté disponible.