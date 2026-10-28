La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los usuarios de mi ANSES ya pueden crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social a través de la aplicación oficial mediante un sistema de validación biométrica.
Cómo crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial
El organismo habilitó la validación biométrica desde la aplicación mi ANSES para generar una clave nueva o recuperar la existente. El trámite requiere el CUIL, el DNI y la cámara del celular.
El procedimiento combina el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) con el reconocimiento facial para verificar la identidad de la persona.
La medida, según el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca reforzar la seguridad de las cuentas y prevenir accesos no autorizados, fraudes y posibles casos de suplantación de identidad.
La verificación permite comprobar que quien realiza el trámite es el titular del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) declarado, mediante el cruce de información biométrica con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Cómo crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social con biometría
El trámite se realiza desde el celular, a través de la aplicación oficial de mi ANSES. Para completar la validación, es necesario contar con el DNI y utilizar la cámara del dispositivo.
Los pasos indicados por ANSES son los siguientes:
Ingresar a la aplicación mi ANSES. Se puede acceder desde la app oficial de ANSES. Una vez dentro, seleccionar la opción “Creá o recuperá tu clave con validación biométrica”.
Completar el CUIL. Luego, escanear el código de barras o el código QR de la última versión del DNI. Según la versión del documento, el código puede encontrarse en el frente o en el dorso.
Realizar el reconocimiento facial. El sistema solicitará utilizar la cámara del celular para verificar la identidad del usuario.
Crear la nueva clave. Una vez completada la validación, se podrá generar la Clave de la Seguridad Social.
Qué pasa si se pierde o se cambia el celular
ANSES advirtió que, en caso de pérdida o cambio del teléfono celular, será necesario repetir la validación biométrica.
Por eso, quienes deban crear o recuperar su clave tendrán que realizar nuevamente el procedimiento desde la aplicación, con el escaneo del DNI y el reconocimiento facial.
La incorporación de esta herramienta apunta a sumar una instancia de verificación de identidad para proteger el acceso a los servicios digitales del organismo y reducir el riesgo de que otras personas ingresen a una cuenta sin autorización.
La aplicación mi ANSES permite a los usuarios acceder a los servicios digitales del organismo. Para realizar el trámite de creación o recuperación de la clave mediante esta modalidad, ANSES indica que se debe ingresar a la opción específica de validación biométrica dentro de la app.