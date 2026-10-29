Seguridad social

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre de 2026: quiénes lo cobran y cómo se calcula

El Gobierno nacional oficializó un nuevo Bono Extraordinario Previsional que se pagará en noviembre. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de la Anses.