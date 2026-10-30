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Cyber Monday 2026: cuándo empieza, qué descuentos habrá y cómo aprovechar las ofertas

El evento de comercio electrónico se realizará del 2 al 4 de noviembre en Argentina. Participarán agencias de turismo, aerolíneas, hoteles y empresas de transporte, entre otros rubros. Qué tener en cuenta antes de comprar y cómo comparar las promociones.