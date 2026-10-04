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Empleo de fin de año

Buscan cubrir más de 2.000 puestos por Cyber Monday, Black Friday y las Fiestas

Las búsquedas apuntan a reforzar sectores como logística, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería y gastronomía. Hay posiciones temporarias y permanentes.

Logística, comercio electrónico, retail y gastronomía concentran buena parte de las vacantes. Foto: ReutersLogística, comercio electrónico, retail y gastronomía concentran buena parte de las vacantes. Foto: Reuters
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El mercado laboral argentino sumará más de 2.000 búsquedas hacia el cierre del año, impulsadas por el aumento de actividad que generan el Cyber Monday, el Black Friday y las Fiestas.

La proyección corresponde a la consultora Randstad, que actualmente tiene unas 600 vacantes activas y prevé una aceleración de las contrataciones durante las próximas semanas.

Qué sectores buscan personal

Las oportunidades se concentran principalmente en logística y distribución, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería, gastronomía y organización de eventos.

Parte de las incorporaciones serán temporarias, aunque también habrá posiciones permanentes vinculadas con áreas que necesitan reforzar sus equipos de forma sostenida.

Desde Randstad señalaron que estas búsquedas suelen convertirse además en una puerta de entrada al mercado laboral para quienes buscan sumar experiencia o acceder a un primer empleo.

FILE PHOTO: Workers gather items for delivery from the warehouse floor at Amazon's distribution center in Phoenix, Arizona November 22, 2013. The web-based retailer is preparing for Cyber Monday, which is traditionally the busiest day of the year for online purchases, and falls on December 2 in 2013. REUTERS/Ralph D. Freso (UNITED STATES - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT)/File Photo Las oportunidades incluyen tanto puestos temporarios como incorporaciones permanentes. Foto: Reuters

Los perfiles más demandados

Entre los puestos con mayor demanda aparecen pickers y packers, encargados de preparar, controlar y empaquetar pedidos dentro de depósitos y centros logísticos.

También se buscan operarios de depósito, clarkistas y conductores de autoelevador, perfiles necesarios para tareas de carga, descarga, almacenamiento y movimiento de mercadería.

A ellos se suman planificadores de ruteo y distribuidores domiciliarios, vinculados con la organización de recorridos y las entregas de última milla.

Comercio y consumo masivo

En supermercados, comercios y cadenas de retail aumentará la demanda de vendedores de salón, repositores y cajeros.

Las empresas de consumo masivo también buscarán preventistas para tomar pedidos, ampliar la presencia de productos y sostener el vínculo con comercios y puntos de venta.

El incremento de compras durante noviembre y diciembre obliga a reforzar tanto la atención al público como las operaciones de abastecimiento.

FILE PHOTO: Amazon workers perform their jobs inside an Amazon fulfillment center on Cyber Monday in Robbinsville, New Jersey, U.S., December 2, 2019. REUTERS/Lucas Jackson/File PhotoRandstad proyecta más de 2.000 búsquedas laborales para el cierre de 2026. Foto: Reuters

Gastronomía y eventos

Otro de los sectores con mayor movimiento será el de hotelería y gastronomía, especialmente por cenas empresariales, celebraciones y el comienzo de la temporada de vacaciones.

En ese segmento se proyectan búsquedas de camareros, personal para eventos, salones, hoteles y servicios de catering.

Las contrataciones se concentrarán en los meses de mayor actividad, aunque algunos puestos podrán mantenerse una vez terminado el período de demanda estacional.

Un refuerzo para el último tramo del año

Randstad señaló que la combinación entre promociones comerciales, ventas online y celebraciones de fin de año genera uno de los momentos de mayor rotación y contratación del calendario.

La consultora opera en Argentina con una red de 25 sucursales y gestiona diariamente una nómina cercana a 15.000 trabajadores.

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