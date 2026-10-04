El mercado laboral argentino sumará más de 2.000 búsquedas hacia el cierre del año, impulsadas por el aumento de actividad que generan el Cyber Monday, el Black Friday y las Fiestas.
Buscan cubrir más de 2.000 puestos por Cyber Monday, Black Friday y las Fiestas
Las búsquedas apuntan a reforzar sectores como logística, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería y gastronomía. Hay posiciones temporarias y permanentes.
La proyección corresponde a la consultora Randstad, que actualmente tiene unas 600 vacantes activas y prevé una aceleración de las contrataciones durante las próximas semanas.
Qué sectores buscan personal
Las oportunidades se concentran principalmente en logística y distribución, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería, gastronomía y organización de eventos.
Parte de las incorporaciones serán temporarias, aunque también habrá posiciones permanentes vinculadas con áreas que necesitan reforzar sus equipos de forma sostenida.
Desde Randstad señalaron que estas búsquedas suelen convertirse además en una puerta de entrada al mercado laboral para quienes buscan sumar experiencia o acceder a un primer empleo.
Los perfiles más demandados
Entre los puestos con mayor demanda aparecen pickers y packers, encargados de preparar, controlar y empaquetar pedidos dentro de depósitos y centros logísticos.
También se buscan operarios de depósito, clarkistas y conductores de autoelevador, perfiles necesarios para tareas de carga, descarga, almacenamiento y movimiento de mercadería.
A ellos se suman planificadores de ruteo y distribuidores domiciliarios, vinculados con la organización de recorridos y las entregas de última milla.
Comercio y consumo masivo
En supermercados, comercios y cadenas de retail aumentará la demanda de vendedores de salón, repositores y cajeros.
Las empresas de consumo masivo también buscarán preventistas para tomar pedidos, ampliar la presencia de productos y sostener el vínculo con comercios y puntos de venta.
El incremento de compras durante noviembre y diciembre obliga a reforzar tanto la atención al público como las operaciones de abastecimiento.
Gastronomía y eventos
Otro de los sectores con mayor movimiento será el de hotelería y gastronomía, especialmente por cenas empresariales, celebraciones y el comienzo de la temporada de vacaciones.
En ese segmento se proyectan búsquedas de camareros, personal para eventos, salones, hoteles y servicios de catering.
Las contrataciones se concentrarán en los meses de mayor actividad, aunque algunos puestos podrán mantenerse una vez terminado el período de demanda estacional.
Un refuerzo para el último tramo del año
Randstad señaló que la combinación entre promociones comerciales, ventas online y celebraciones de fin de año genera uno de los momentos de mayor rotación y contratación del calendario.
La consultora opera en Argentina con una red de 25 sucursales y gestiona diariamente una nómina cercana a 15.000 trabajadores.