Ni distopía laboral ni utopía productiva

El 43% de las horas de trabajo pueden ser aumentadas o sustituidas por la IA

La nueva tecnología podrían aumentar la productividad y liberar tiempo, alterando roles sin destruir necesariamente puestos de trabajo. Según Accenture y Cippec, sólo 20% de las empresas del país adoptan la inteligencia artificial, muchas de ellas con baja intensidad. El rol del “juicio humano” y la intuición.