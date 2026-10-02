Crisis del aprendizaje

El “apagón de talentos” que acecha a la competitividad de empresas argentinas

Un académico advirtió a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA que el país registra 59% de pobreza del aprendizaje, con registros por debajo de Marruecos o El Salvador. “No jodamos más porque se terminó”, sostuvo Mariano Narodowski.