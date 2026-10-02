Bajos niveles de aprendizaje y menos nacimientos. Son datos salientes de la escena en la que el académico Mariano Narodowski advirtió a los empresarios argentinos que podrían quedarse sin uno de los “insumos” determinantes de la economía que viene: "stock de talentos".
El “apagón de talentos” que acecha a la competitividad de empresas argentinas
Un académico advirtió a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA que el país registra 59% de pobreza del aprendizaje, con registros por debajo de Marruecos o El Salvador. “No jodamos más porque se terminó”, sostuvo Mariano Narodowski.
Por su parte Ricardo Torres instó a las empresas a ejercitar una "influencia colaborativa" basada en evidencia para forzar cambios en la política pública. Propuso "empujar a los políticos" en ese sentido.
En el marco de la 62° edición del Coloquio IDEA, referentes del ámbito educativo y empresarial trazaron un crudo diagnóstico sobre la severa crisis de aprendizajes que atraviesa la Argentina y su impacto directo en la competitividad laboral.
A su vez, Luciana Paoletti presentó la hoja de ruta de seis ejes prioritarios respaldada por más de 50 entidades empresarias para restituir el "capital cognitivo" indispensable que requiere el mercado productivo
Narodowski cuestionó uno de los mitos más arraigados en la dirigencia nacional: la supuesta e inagotable abundancia de capital humano en la Argentina.
El director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella subrayó que el país registra un 59% de "pobreza de aprendizaje", lo que significa que casi seis de cada diez chicos de sexto grado no comprenden lo que leen o están fuera del sistema escolar, equiparando los indicadores nacionales con los de Marruecos o El Salvador.
Al dirigirse al auditorio empresarial, el especialista fue categórico: "el stock de talento se terminó y la verdad que estaría bueno que seamos realistas en esto... al día de hoy no podemos tener talento con estos indicadores".
Sin distinción de estamentos
En ese sentido, advirtió que el problema alcanza incluso a los sectores con mayores recursos, dado que las escuelas de élite en Argentina obtienen en las pruebas PISA resultados similares al quintil de menores ingresos de España.
Sin rodeos, el académico reclamó abandonar el autoengaño: "No jodamos más porque se terminó". Asimismo, interpeló directamente a los hombres de negocios para que asuman la crisis educativa como un factor determinante en sus estructuras de costos y competitividad:
"A la élite argentina, a la dirigencia argentina no le interesa la educación, pero para el mundo empresario este es un tema crítico... la competitividad de las compañías de ustedes se juega en esto".
Como parte de sus propuestas de acción inmediata, Narodowski urgió a definir "expectativas de logro" claras para cada año lectivo, reformar la carrera docente con incentivos basados en resultados y profesionalizar los ministerios de educación provinciales.
El reto al financiamiento privado
Por su parte, Ricardo Torres, cofundador de Argentinos por la Educación y socio de Pampa Energía, coincidió en la gravedad del cuadro de situación, recordando que solo 10 de cada 100 chicos concluyen la secundaria con los conocimientos mínimos en el país, cifra que cae a apenas 2 de cada 100 en barrios vulnerables. Pero hizo foco en el rol proactivo que le compete al sector privado.
Torres defendió que las empresas deben actuar como creadoras de bienes públicos y empujar transformaciones escalables en articulación con el Estado. "Se construyen políticas públicas desde una influencia colaborativa basada en evidencia"
, afirmó, destacando logros recientes de la sociedad civil como la extensión efectiva del calendario escolar a 180 días de clase y la creación de un sistema de información para el seguimiento de la trayectoria de los alumnos.
No obstante, Torres cuestionó la apatía y el reducido aporte financiero de las corporaciones locales en comparación con otros países de la región como México o Colombia. Tras señalar que "el sector público se mueve empujado por el periodismo y las evidencias", Torres lanzó un severo llamado de atención al auditorio respecto a las falencias del nivel secundario.
"El año que viene vamos a hacer una campaña fuertísima por las matemáticas... uno de cada cuatro chicos que termina el secundario sabe hacer reglas de tres simple, es un desastre... y no hablamos de inteligencia artificial".
En consecuencia, instó a los ejecutivos a comprometerse activamente, concluyendo que "a los políticos si no los empujas no van a hacer esto... los tenemos que empujar a que lo hagan".
La agenda prioritaria
La agenda prioritaria planteada por Luciana Paoletti -directora ejecutiva de IDEA- planteó seis pilares para recuperar el "capital cognitivo". Presentó la hoja de ruta elaborada en el seno de la organización y respaldada por más de 50 empresas y civiles para revertir el deterioro del sistema educativo.
Paoletti enfatizó que la formación de capacidades cognitivas es la premisa indispensable para cualquier proyecto de desarrollo económico: "Sin capital cognitivo no hay competitividad posible", sentenció, sosteniendo además que "hablar de competitividad es hablar también de educación".
Y aunque valoró los programas de RSE de las compañías, aclaró la divisoria de aguas institucional: "Generar una educación de calidad es una responsabilidad indelegable del Estado".
Para canalizar el reclamo del empresariado hacia la política, Paoletti detalló la agenda articulada en seis prioridades clave:
Recuperar los aprendizajes básicos; generar sistemas de información que permitan contar con métricas de performance; mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las aulas; recalibrar el federalismo educativo y dotar de mayor autonomía a las escuelas; replantear los incentivos y la carrera docente y adaptar la educación a los cambios del mercado laboral, la tecnología y la IA.
De cara al próximo turno electoral, Paoletti cerró su presentación exigiendo a los dirigentes compromisos medibles y ejecutados: "Que los compromisos no se midan por lo que digamos que vamos a hacer sino efectivamente por lo que haya sido hecho".