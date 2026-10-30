Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero: nuevos desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. La Municipalidad solicita circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
En la cabecera santafesina también está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, que deben utilizar la traza norte recientemente construida.
En tanto, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la presencia de animales en la calzada
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná genera complicaciones para circular por la Ruta Provincial 1. En distintos sectores, familias y productores trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja ruta 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9.
Se mantienen desvíos en los cruces de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.
Cortes y desvíos de colectivos
Este viernes 30 de octubre, entre las 9:30 y las 11:30 hs aproximadamente, se realizarán cortes de tránsito con motivo de la Cruzada de Medicina 2026.
La actividad comenzará con una concentración frente al Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750) y continuará con una marcha por Bv. Pellegrini, en sentido oeste-este, hasta Ciudad Universitaria, a través del Puente Colgante.
Zona afectada: Bv. Pellegrini, entre el Rectorado de la UNL y Puente Oroño.
DESVÍOS DE COLECTIVOS
Durante los momentos en que se encuentre interrumpida la circulación, se modificarán los recorridos de las siguientes líneas:
* Línea 9 (vuelta): Güemes → Ituzaingó → Vélez Sarsfield → Bv. Gálvez → recorrido habitual.
* Línea 13 (vuelta): Ituzaingó → Vélez Sarsfield → Bv. Gálvez → recorrido habitual.