Santa Fe: evacuados por la crecida en terrenos que no debieron ocuparse

Ocho familias de Colastiné Norte debieron abandonar sus viviendas junto al terraplén Garello y levantaron refugios precarios del otro lado de la defensa. El problema se repite en la Vuelta del Paraguayo, barrio El Pozo y el corredor de la ruta 168. La bajante histórica favoreció la ocupación de tierras expuestas al agua. Por qué el Estado no lo impidió.

En Colastiné Norte, ya hay auto evacuados que vivían en zonas indebidas a la orilla del río. Fernando Nicola.

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