Colastiné Norte: familias se autoevacuaron por la crecida y reclaman agua potable y baños químicos

El avance del río Colastiné inundó las viviendas de pescadores y changarines que vivían junto al terraplén Garello, a la altura de calle Los Zorzales. Se instalaron en precarios ranchos del otro lado de la defensa, donde conviven con niños y adultos mayores sin servicios básicos. La Municipalidad asegura que tiene relevada a la población y anunció que este lunes les llevará bidones con agua.

Avanza el río sobre el caserío en Colastiné Norte. Fernando Nicola.

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La gurizada vive por primera vez la inundación de su vivienda. Fernando Nicola.

Los refugios y las casas inundadas, en el fondo. Fernando Nicola.

Se viene el agua, en la zona sin defensas de Colastiné Norte. Fernando Nicola.

Las viviendas con agua, en Colastiné Norte. Fernando Nicola.

Acá ya llegó el agua este lunes, en Colastiné Norte. Fernando Nicola.

Así estaba este lunes el Colastiné, imponente afluente del Paraná. Fernando Nicola.

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Rancho de chapa levantado del otro lado del terraplén, tras ser corridos por la creciente. Fernando Nicola.

El agua avanza sobre el bañado, por fuera del anillo de defensa, en Colastiné Norte. Fernando Nicola.

Con chapas, postes, con lo que tengan a mano, levantan los refugios los vecinos de la orilla. Fernando Nicola.

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