Con la sanción de una resolución del Concejo, el municipio deberá implementar el protocolo de actuación "Pregunta por Ángela", destinado a promover la incorporación de pautas de prevención, atención y derivación de situaciones de acoso, violencia de género física, sexual, psicológica o por sumisión química sobre mujeres y disidencias.
Un protocolo que se activa con una "discreta contraseña" debutará en la noche de Santa Fe
Se aplicará en locales nocturnos para asistir a mujeres que estén sufriendo situaciones de acoso, violencia física, sexual, psicológica o de sumisión química. Los establecimientos podrán adherir de manera voluntaria.
¿Cuáles serán los ámbitos de aplicación? Los locales que se encuentran incluidos en la ordenanza de Nocturnidad en la ciudad capital (Ordenanza N° 12.852), como restaurantes, bares con y sin música y baile en vivo, discotecas, paradores de playa y centros culturales.
Además, podrán adherir de manera voluntaria al protocolo establecimientos tales como hoteles y hoteles alojamiento por hora, y “cualquier otro establecimiento en el que se expendan bebidas, bebidas alcohólicas o que funcione como espacio de recreación, entretenimiento, fiestas privadas u hospedaje”, dice la norma aprobada.
Discreción
Si una mujer atraviesa una situación de riesgo, puede acercarse a la barra o a cualquier trabajador del local nocturno y “preguntar por Ángela”, de forma muy discreta: “¿Está Ángela?” o “¿Dónde está Ángela?”.
El interrogante funciona como “contraseña de auxilio” que debe ser conocida por el personal; por eso la resolución pide que se capacite a barmans, bartenders, encargados de seguridad, etcétera. Al oír la pregunta, estos empleados deberán activar el protocolo sin exponer públicamente a la persona afectada ni alertar al supuesto agresor.
Protocolo y capacitación
Con todo, el municipio deberá elaborar el protocolo de actuación y difundirlo entre los establecimientos; capacitar al personal de los establecimientos adheridos en relación con la normativa vigente, las medidas de seguridad y el procedimiento a seguir. También, evaluar y garantizar el correcto funcionamiento del protocolo.
Las capacitaciones estarán dirigidas a propietarios, administradores, personal de barra, mozos/as, bartenders, personal de seguridad y toda otra persona vinculada a la atención al público del establecimiento adherido.
“El Ejecutivo podrá hacer extensiva la aplicación del protocolo a otros grupos que, por situaciones de vulnerabilidad o riesgo, vean comprometida su seguridad personal o vulnerados sus derechos”, agrega la resolución.
Fundamentos
“La propuesta toma como referencia la iniciativa internacional ‘Ask for Angela’, surgida en Inglaterra en 2016, basada en la utilización de una expresión sencilla y reconocible que permita a una persona solicitar asistencia de manera discreta al personal de un establecimiento”, dice en los argumentos la autora, María Luengo (Interbloque “Unidos”).
Determinados contextos de recreación y nocturnidad “pueden presentar situaciones de acoso, violencia, intimidación o especial vulnerabilidad, por lo que resulta pertinente promover herramientas que permitan facilitar la detección temprana de dichas situaciones y brindar una primera respuesta”, agrega.
La articulación entre el municipio y los establecimientos vinculados con la actividad nocturna permitiría “fortalecer acciones preventivas y promover condiciones de cuidado y convivencia en los espacios de recreación”, añade luego la concejala.
Algunos datos
Desde su banca, Luengo expresó que la dirección de Género y Diversidad del municipio estará a cargo de acompañar y coordinar el protocolo. “En la región, la ciudad de Rosario sancionó recientemente una ordenanza similar, y hay un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en la Legislatura santafesina”.
La implementación del protocolo “responde a la necesidad de proteger a mujeres, disidencias y minorías en espacios de encuentro y trabajo nocturnos. Para contextualizar la urgencia de estas medidas”, dijo luego y citó algunos datos alarmantes.
Según una encuesta de la consultora Ipsos realizada en 2025 en 20 países (incluyendo la Argentina) sobre 20 mil mujeres, “más del 90% de las participantes argentinas declaró haber sufrido una situación de acoso o riesgo al menos una vez en su vida, y no supo qué hacer”, mencionó la legisladora local.
Además, en lo que va del año (hasta el último día de septiembre), “se contabilizaron 200 femicidios y 349 intentos de femicidio registrados mediante denuncias. Imaginemos cuántas personas no denunciaron y quedaron desprotegidas. Creemos que la aplicación del protocolo ayudará a detectar situaciones de violencia de género”, cerró.