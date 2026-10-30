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Programa 1000 Aulas: avanza la construcción de nuevos espacios educativos en Matilde

La obra se ejecuta en el marco del Programa Provincial "1000 Aulas" y beneficiará a la Escuela Primaria N.º 362 "Mariano Moreno" y a la Escuela Secundaria "20 de Septiembre", que comparten el mismo predio. Los trabajos permitirán ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades escolares.

Los trabajos se llevan adelante en el marco del Programa Provincial “1000 Aulas”.Los trabajos se llevan adelante en el marco del Programa Provincial “1000 Aulas”.
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La localidad de Matilde avanza con la construcción de dos nuevas aulas destinadas a ampliar la infraestructura educativa y mejorar los espacios disponibles para estudiantes y docentes de dos instituciones que funcionan en un mismo predio.

Los trabajos se llevan adelante en el marco del Programa Provincial “1000 Aulas”, una iniciativa orientada a fortalecer la infraestructura escolar mediante la construcción de nuevos espacios en establecimientos educativos de la provincia.

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El presidente comunal, Lucas Saldaño, mostró los avances de la obra y destacó la importancia de contar con instalaciones que permitan acompañar las necesidades de las comunidades educativas.

Más espacio para la educación

Las nuevas aulas beneficiarán a la Escuela Primaria N.º 362 “Mariano Moreno” y a la Escuela Secundaria “20 de Septiembre”. Ambas instituciones comparten el mismo predio, por lo que la ampliación permitirá sumar espacios destinados al desarrollo de las actividades escolares.

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La incorporación de estas dependencias representa una mejora en la infraestructura disponible y busca contribuir a generar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de la localidad.

Infraestructura escolar para el crecimiento de Matilde

Desde la Comuna señalaron que la obra forma parte de las gestiones orientadas a fortalecer la educación y acompañar el crecimiento de la comunidad.

La construcción de las dos aulas se suma a las acciones destinadas a mejorar los espacios públicos y los servicios locales, con el objetivo de responder a las necesidades de las instituciones y de los vecinos.

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De esta manera, Matilde continúa con los trabajos para ampliar la infraestructura de sus establecimientos educativos, en una intervención que apunta a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

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