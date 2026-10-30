Educación

Programa 1000 Aulas: avanza la construcción de nuevos espacios educativos en Matilde

La obra se ejecuta en el marco del Programa Provincial "1000 Aulas" y beneficiará a la Escuela Primaria N.º 362 "Mariano Moreno" y a la Escuela Secundaria "20 de Septiembre", que comparten el mismo predio. Los trabajos permitirán ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades escolares.