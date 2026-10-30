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Rafaela refuerza el mantenimiento del sistema de desagües ante el pronóstico de nuevas lluvias

Los trabajos incluyen la limpieza de canales, alcantarillas y bocas de tormenta, además de cuneteo y colocación de tubos en diferentes sectores de la ciudad, para mejorar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales.

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Rafaela intensifica los trabajos de mantenimiento y limpieza del sistema de desagües pluviales ante los pronósticos de lluvias abundantes y tormentas asociados al fenómeno de El Niño.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente y comprenden intervenciones en canales, alcantarillas, bocas de tormenta, entubados pluviales y otros componentes de la red de drenaje urbano.

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El objetivo es favorecer el escurrimiento del agua y mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura hídrica frente a posibles precipitaciones intensas, con el propósito de reducir los riesgos de anegamientos.

Limpieza de canales y cuneteo en distintos sectores

Entre los trabajos realizados en las últimas semanas, se encuentra el cuneteo de la colectora de la Ruta Nacional 70, entre el CRAR y el Camino N° 21; de Aristóbulo del Valle, entre Catamarca y Misiones; y de calle Garrappa, entre Chiarella y la Ruta 70.

También se concretó la limpieza del canal Compagnucci, en el tramo comprendido entre bulevar Lehmann y avenida Italia, para mejorar las condiciones de escurrimiento en ese sector.

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A estas intervenciones se sumaron tareas de limpieza, cuneteo y colocación de tubos en calle Luis Maggi, entre Piovano y avenida Illia, además de trabajos de cuneteo y colocación de tubos en calle Garrappa, entre Rojas y Montes de Oca.

Intervenciones en bocas de tormenta y desagües

El plan de mantenimiento incluyó la reposición de losas en bocas de tormenta ubicadas en calles Erasmo Poggi y Ernesto Salva, así como en la intersección de Iturraspe y Ernesto Salva.

Además, se realizaron tareas de limpieza de tapones y desagües en lagunas de retardo, junto con la limpieza del interior del desagüe correspondiente al puente de la Variante Oeste y Ernesto Salva.

Estas intervenciones buscan mantener despejados los conductos y las estructuras de drenaje, para evitar obstrucciones que puedan dificultar la evacuación del agua durante episodios de lluvias intensas.

Los trabajos también alcanzaron a otros puntos de la ciudad

Las tareas de mantenimiento se extendieron a distintos sectores de la red pluvial. Entre ellos, se realizó la limpieza del interior de bocas de tormenta en Kaiser e Iturraspe; en calle Donna, entre Iturraspe y Hermana Fortunata; y en Guayaquil, entre Rivadavia y Vélez Sarsfield.

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Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que lleva adelante el municipio ante los pronósticos meteorológicos para el período próximo. El mantenimiento de canales, cunetas y desagües constituye una de las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema pluvial frente a posibles lluvias abundantes.

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