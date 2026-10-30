Capacitación

Vera reunió a jóvenes para reflexionar sobre la violencia, el bullying y la discriminación

La actividad fue organizada por la Asociación Civil Espacio Educativo y reunió a estudiantes secundarios y jóvenes que participan de distintos programas. A través de dinámicas grupales, se abordaron situaciones de bullying, discriminación y maltrato, con el objetivo de brindar herramientas para prevenir conflictos y promover vínculos respetuosos.