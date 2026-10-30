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Vera reunió a jóvenes para reflexionar sobre la violencia, el bullying y la discriminación

La actividad fue organizada por la Asociación Civil Espacio Educativo y reunió a estudiantes secundarios y jóvenes que participan de distintos programas. A través de dinámicas grupales, se abordaron situaciones de bullying, discriminación y maltrato, con el objetivo de brindar herramientas para prevenir conflictos y promover vínculos respetuosos.

Violencia entre jóvenes: un encuentro en Vera puso el foco en la prevención y la convivenciaViolencia entre jóvenes: un encuentro en Vera puso el foco en la prevención y la convivencia
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La prevención de la violencia en los ámbitos educativos y comunitarios fue el eje de un encuentro realizado en Vera, destinado principalmente a estudiantes del nivel secundario y jóvenes de la localidad.

La jornada fue organizada por la Asociación Civil Espacio Educativo y contó con la participación del coordinador del Área de Juventudes del Gobierno de Santa Fe, Francisco Zarza, además de la articulación del municipio a través del área local correspondiente.

Violencia entre jóvenes: un encuentro en Vera puso el foco en la prevención y la convivenciaViolencia entre jóvenes: un encuentro en Vera puso el foco en la prevención y la convivencia

La propuesta se desarrolló mediante dinámicas grupales y ejercicios de representación de roles, orientados a reconocer las distintas posiciones que intervienen en situaciones de violencia y reflexionar sobre sus consecuencias.

Bullying, discriminación y maltrato: los ejes del encuentro

Zarza explicó que la actividad consistió en un taller de dinámicas de roles enfocado en la no violencia, destinado a estudiantes secundarios y jóvenes en general. El objetivo fue acercar herramientas y estrategias para identificar las conductas que pueden intervenir en situaciones de conflicto.

Entre los temas abordados estuvieron el bullying, la discriminación y el maltrato, con especial atención a las situaciones que pueden surgir en el ámbito escolar y a los factores externos que influyen en las conductas de los jóvenes.

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"Lo importante es contar con herramientas y estrategias que permitan conocer los roles que se ponen en juego en situaciones de violencia", señaló el funcionario.

También advirtió sobre la importancia de reconocer a tiempo determinadas conductas que suelen naturalizarse. "Muchas veces todo comienza con una broma, pero no se sabe cómo puede terminar o desembocar en una agresión o hasta puede registrarse una violencia física", sostuvo.

El protagonismo de los Centros de Estudiantes

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de los Centros de Estudiantes, que tuvieron una intervención activa durante las actividades desarrolladas por la mañana.

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Según explicó Zarza, se trató del octavo encuentro de estas características, aunque fue la primera vez que la propuesta llegó a Vera. En ese sentido, valoró la participación y el compromiso de los estudiantes, y destacó las particularidades de la experiencia local.

Durante la tarde, las actividades continuaron con la incorporación de jóvenes que participan de diferentes programas provinciales, entre ellos Nueva Oportunidad y Presupuesto Participativo Joven.

Articulación para promover espacios de convivencia

La iniciativa forma parte de un plan de dinámicas grupales orientado a trabajar la prevención de la violencia desde la participación juvenil y la construcción de herramientas para abordar los conflictos.

Su desarrollo contempla la articulación entre la Asociación Civil Espacio Educativo, el área provincial de Juventudes y el municipio, con el propósito de acercar estas propuestas a distintos sectores de la comunidad.

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El encuentro buscó generar espacios de reflexión y participación en los que los jóvenes puedan reconocer situaciones de violencia, comprender sus consecuencias y desarrollar estrategias para promover relaciones basadas en el respeto y la convivencia.

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